Спектакль Эммануил Виторган

Эммануил Виторган. Музыкально-поэтический вечер в Доме ученых

КульТурный Центр Эммануила Виторгана на Остоженке представляет премьеру концерта «За все тебя благодарю!». Это уникальная программа, в которой народный артист России Эммануил Виторган исполнит стихотворения известного поэта, писателя и драматурга Александра Володина. Его творчество стало основой многих знаменитых фильмов: «Осенний марафон», «С любимыми не расставайтесь», «Пять вечеров» и других.

Особенностью вечера станет то, что Эммануил Виторган выйдет на сцену со своей супругой Ириной. Вместе они записали двойной музыкальный альбом «За все тебя благодарю!», который включает 33 песни, созданные известными авторами: Ильей Резником, Игорем Крутым, Анатолием Хвойницким и другими. Многие композиции были специально написаны для этой пары, что придаст вечеру особую атмосферу.

Музыка и видео

Во время концерта зрители смогут насладиться известными хитами, а также увидеть новые клипы и редкие видеоматериалы из семейного архива Виторганов. Проект обещает быть насыщенным и зрелищным благодаря использованию современных мультимедийных технологий.

Клубная атмосфера

Вечер «За все тебя благодарю!» проходит в теплой и дружеской атмосфере. По окончании концерта зрители всегда аплодируют стоя, что служит отличным показателем качества представления и его принятия публикой.

Виторган-клуб

Также в рамках вечеринки будет представлена информация о КульТурном Центре Эммануила Виторгана и Виторган-клубе, который функционирует уже 25 лет. Клуб объединяет деловых и медийных людей, а также творческую элиту Москвы. Филиалы клуба открыты в Санкт-Петербурге и Риге, а также запланированы в Баден-Бадене, Лондоне и Монако.