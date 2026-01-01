Спектакль Протагонист

Премьера спектакля «Протагонист» в театре имени Пушкина

Новый спектакль в Москве в театре имени Пушкина «Протагонист», основанный на романе Аси Володиной. Это история о смерти и одиночестве, о жажде успеха и конкуренции, которая пронзает сердца зрителей.

Сюжет и главные герои

Академия — одно из самых престижных учебных заведений страны. Поступить в неё мечтают тысячи абитуриентов, но даже лучшим из них требуется доля удачи. Главный герой, Никита, получает заветное место, но его решения не оставляют равнодушными окружающих.

Когда Никита не появляется на экзамене, все окружающие в недоумении: как можно упустить такую возможность в мире, где попасть в Академию — настоящая победа? Этот выбор заставляет его близких задуматься о том, насколько хорошо они знают Никиту и сами себя.

Готовьтесь к нестандартным решениям

Спектакль призывает задуматься о сложных аспектах жизни и человеческих отношений. Он исследует внутренние конфликты, с которыми сталкиваются герои, поставленные перед трудными выборами.

Обратите внимание, что в спектакле присутствует ненормативная лексика, что придаёт дополнительную правдоподобность и колорит происходящему на сцене.

Не упустите возможность увидеть это яркое произведение театрального искусства!