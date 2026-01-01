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Протагонист
Билеты от 1000₽
Киноафиша Протагонист

Спектакль Протагонист

Постановка
Филиал Театра им. Пушкина 18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Премьера спектакля «Протагонист» в театре имени Пушкина

Новый спектакль в Москве в театре имени Пушкина «Протагонист», основанный на романе Аси Володиной. Это история о смерти и одиночестве, о жажде успеха и конкуренции, которая пронзает сердца зрителей.

Сюжет и главные герои

Академия — одно из самых престижных учебных заведений страны. Поступить в неё мечтают тысячи абитуриентов, но даже лучшим из них требуется доля удачи. Главный герой, Никита, получает заветное место, но его решения не оставляют равнодушными окружающих.

Когда Никита не появляется на экзамене, все окружающие в недоумении: как можно упустить такую возможность в мире, где попасть в Академию — настоящая победа? Этот выбор заставляет его близких задуматься о том, насколько хорошо они знают Никиту и сами себя.

Готовьтесь к нестандартным решениям

Спектакль призывает задуматься о сложных аспектах жизни и человеческих отношений. Он исследует внутренние конфликты, с которыми сталкиваются герои, поставленные перед трудными выборами.

Обратите внимание, что в спектакле присутствует ненормативная лексика, что придаёт дополнительную правдоподобность и колорит происходящему на сцене.

Не упустите возможность увидеть это яркое произведение театрального искусства!

Режиссер
Денис Парамонов
В ролях
Никита Пирожков
Анастасия Панина
Елизавета Кононова
Анна Кармакова
Ляля Анпилогова

Купить билет на спектакль Протагонист

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
27 сентября воскресенье
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 3000 ₽
28 сентября понедельник
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 2000 ₽
22 октября четверг
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 1500 ₽
31 октября суббота
19:00
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
от 1000 ₽

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