Летите и пилите
Киноафиша Летите и пилите

Спектакль Летите и пилите

Антология номеров выдающегося клоуна Леонида Лейкина с его комментариями и друзьями 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Авторский спектакль от Леонида Лейкина в театре «Лицедеи»

Театр «Лицедеи» представляет авторский спектакль всемирно известного клоуна Леонида Лейкина «Летите и пилите». Это клоунада включает в себя лучшие номера мастера, в исполнении знаменитых актёров театра, таких как Анвар Либабов, Виктор Соловьёв, Наталья Шалаева и другие.

Интимная беседа о творчестве

Спектакль является повествованием, в котором Леонид Лейкина ведёт доверительную беседу со зрителями о своей творческой жизни и о жизни театра. Он делится историями создания известных номеров и открывает закулисье взаимоотношений с выдающимися коллегами-артистами.

Мастерство перевоплощения

На глазах у зрителей создаются грим и костюм, что позволяет артисту мастерски перевоплотиться. Вы увидите, как персонаж выходит на сцену через дверь, расположенную прямо на сцене, демонстрируя впечатляющее перевоплощение. Не пропустите это удивительное представление!

Режиссер
Леонид Лейкин
В ролях
Леонид Лейкин
Анвар Либабов
Виктор Соловьев
Наталья Шалаева

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Летите и пилите Летите и пилите Летите и пилите Летите и пилите Летите и пилите Летите и пилите Летите и пилите Летите и пилите Летите и пилите Летите и пилите Летите и пилите Летите и пилите Летите и пилите

