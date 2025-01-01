Спектакль Летите и пилите

Авторский спектакль от Леонида Лейкина в театре «Лицедеи»

Театр «Лицедеи» представляет авторский спектакль всемирно известного клоуна Леонида Лейкина «Летите и пилите». Это клоунада включает в себя лучшие номера мастера, в исполнении знаменитых актёров театра, таких как Анвар Либабов, Виктор Соловьёв, Наталья Шалаева и другие.

Интимная беседа о творчестве

Спектакль является повествованием, в котором Леонид Лейкина ведёт доверительную беседу со зрителями о своей творческой жизни и о жизни театра. Он делится историями создания известных номеров и открывает закулисье взаимоотношений с выдающимися коллегами-артистами.

Мастерство перевоплощения

На глазах у зрителей создаются грим и костюм, что позволяет артисту мастерски перевоплотиться. Вы увидите, как персонаж выходит на сцену через дверь, расположенную прямо на сцене, демонстрируя впечатляющее перевоплощение. Не пропустите это удивительное представление!