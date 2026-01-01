Старомодная комедия
Киноафиша Старомодная комедия

Спектакль Старомодная комедия

Театральный центр «Вишневый сад» 12+
Продолжительность 145 минут
О спектакле

«Старомодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова: встреча двух судьб на сцене театрального центра «Вишневый сад»

Московский театральный центр «Вишневый сад» под руководством А. Вилькина представляет спектакль «Старомодная комедия» Алексея Николаевича Арбузова. Эта лирическая история знакомит нас с двумя разными судьбами, столкновение которых раскрывает множество глубоких эмоций.

В центре сюжета – два героя: главврач санатория, скрывающий свою уязвимость за строгим фасадом и леденцами, помогающими бросить курить, и эксцентричная женщина, проявляющая себя в ярких выходках и бешеном темпераменте. В этом старомодном комедийном повествовании жизнь сталкивает их на перекрестке, известном только ей.

Тема, которая волнует каждого

Спектакль затрагивает вечную тему поиска родственной души и необходимости чувствовать себя нужным в любом возрасте. Комедия обращается к вопросам счастья и любви, которые неизменно актуальны. Это история о том, как одинокие сердца могут обрести надежду и начать новую жизнь.

«Старомодная комедия» – это не только возможность рассмешить зрителей, но и шанс задуматься о важных аспектах жизни. Она привлечет поклонников традиционного юмора, а также тех, кто ищет глубокие характеры в театральных постановках.

В ролях
Алёна Охлупина
Вадим Райкин

Июнь
13 июня суббота
18:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 1000 ₽

