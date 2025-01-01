Спектакль Марина Цветаева. Повесть о Сонечке

Театральный эксперимент: «Марина Цветаева. Повесть о Сонечке» в театре МОСТ

Автобиографическая проза переносит зрителей в 1919-1920-е годы, когда состоялось знакомство Марины Цветаевой с актёрами студии Вахтангова: Павлом Антокольским, Юрием Завадским, Владимиром Алексеевым и Софьей Голлидэй. Моноспектакль «Марина Цветаева. Повесть о Сонечке», созданный Ксенией Несвяченой, объединяет этих выдающихся личностей и погружает в мир их душевных метаний.

Эмоциональный вихрь

Актриса Александра Кареева передает трогательность и порывистость спонтанных решений своих героинь. «...Живой пожар. Горит всё, горит - вся», – звучит в спектакле. Зрители увидят, как вихри эмоций Сонечки и Марины воплотятся в широчайшем диапазоне сценического искусства.

Для кого спектакль?

Эта постановка будет интересна не только школьникам старшего возраста и студентам, но и всем поклонникам творчества Марины Цветаевой. Гарантировано магическое пробуждение от зимнего сна и «счастье – на целый вечер, счастье надежное, как любимая книга, на которую даже не надо света».

Образовательный контекст

Спектакль станет частью театрально-лекционного проекта «Культпросвет». Погружение в эпоху начнётся с лекции Дениса Лизина, участника команды Движения «Вдохновители» и лектора российского общества «Знание».

Впечатления зрителей

«Глаз от актрисы невозможно было оторвать ни на секунду. Зрители смотрели спектакль, практически затаив дыхание, боясь громким вздохом или неловким движением разрушить ту атмосферу, в которую погрузила их Александра Кареева», – делится впечатлениями одна из зрительниц. «Я в первый раз была на спектакле, после которого ни один человек в зале в течение ещё нескольких минут не вставал с кресла – словно не желая покидать тот мир, в котором только что побывал вместе с героями «Повести о Сонечке». Грандиознейшая актерская работа!»