Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
СтароМодная комедия
Билеты от 1000₽
Киноафиша СтароМодная комедия

Спектакль СтароМодная комедия

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

«Старомодная комедия» – дуэт заслуженных артистов России: Ирины Климовой и Владимира Майзингера

Спектакль Театра имени Моссовета «Старомодная комедия» является одной из самых популярных пьес советской драматургии. Это произведение предлагает зрителю переосмысление классической истории о встрече двух немолодых одиноких людей, которые застряли в своих личных проблемах, но способны найти путь к сердцам друг друга.

Исключительные роли героев всегда привлекали известных представителей театра и кино. В Театре Моссовета зрителей порадует дуэт заслуженных артистов России: Ирины Климовой и Владимира Майзингера. Их игра обещает быть яркой и запоминающейся, что делает спектакль особенно привлекательным.

Режиссер спектакля, Скворцов, отмечает: «Сам театр — это поэзия. Даже в самых моих жестких по форме постановках она присутствует. Я всегда ищу эту легкость. Но вместе с тем — и юмор». Это подчеркивает атмосферу спектакля, наполненного не только серьезными темами, но и искрометным юмором, что делает его доступным для широкой аудитории.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным спектаклем, который оставит вас в раздумьях и подарит множество положительных эмоций.

Режиссер
Владимир Скворцов
В ролях
Ирина Климова
Владимир Майзингер
Владимир Майзингер
Юлия Бурова
Юлия Бурова
Николай Новосёлов
Екатерина Девкина

Купить билет на спектакль СтароМодная комедия

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
19 декабря пятница
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1100 ₽
17 января суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
17 февраля вторник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Веселая вдова
12+
Опера
Веселая вдова
10 февраля в 19:00 Московский театр оперетты
от 600 ₽
Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
12+
Комедия Премьера Музыка
Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.
9 января в 17:00 МДМ
от 2500 ₽
Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу
6+
Детский Детские елки
Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу
4 января в 12:00 Зоодепо в Московском зоопарке
от 1100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше