Спектакль СтароМодная комедия

«Старомодная комедия» – дуэт заслуженных артистов России: Ирины Климовой и Владимира Майзингера

Спектакль Театра имени Моссовета «Старомодная комедия» является одной из самых популярных пьес советской драматургии. Это произведение предлагает зрителю переосмысление классической истории о встрече двух немолодых одиноких людей, которые застряли в своих личных проблемах, но способны найти путь к сердцам друг друга.

Исключительные роли героев всегда привлекали известных представителей театра и кино. В Театре Моссовета зрителей порадует дуэт заслуженных артистов России: Ирины Климовой и Владимира Майзингера. Их игра обещает быть яркой и запоминающейся, что делает спектакль особенно привлекательным.

Режиссер спектакля, Скворцов, отмечает: «Сам театр — это поэзия. Даже в самых моих жестких по форме постановках она присутствует. Я всегда ищу эту легкость. Но вместе с тем — и юмор». Это подчеркивает атмосферу спектакля, наполненного не только серьезными темами, но и искрометным юмором, что делает его доступным для широкой аудитории.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным спектаклем, который оставит вас в раздумьях и подарит множество положительных эмоций.