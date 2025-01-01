Stand-Up по-Женски

Женский юмор в Самаре: новое шоу с участием лучших комиков

Это шоу уже завоевало сердца зрителей в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород. Теперь пришло время покорять Самару! Лучшие девушки-комики региона, а также специальные гостьи из разных уголков России соберутся вместе, чтобы порадовать зрителей отборным юмором.

Темы и формат

В программе — остроумные шутки, которые «отпесочат» мужиков, а также обсуждение наболевших тем без цензуры. Каждый уикенд вас ждёт медийный хедлайнер из Москвы или Питера, чтобы вы смогли по-настоящему насладиться качественным женским юмором.

Продолжительность и атмосфера

Продолжительность шоу составляет 80 минут. Рекомендуем прийти заранее, чтобы насладиться атмосферой ресторана и отдохнуть перед мероприятием. После шоу у вас будет возможность продолжить вечер на караоке-вечеринке.

Место проведения

Все мероприятия проходят в уютном баре Studio 57, расположенном в центре города. Обратите внимание: скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют. Столы продаются по местам, и если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком.