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Stand-Up по-Женски
Киноафиша Stand-Up по-Женски

Stand-Up по-Женски

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Женский юмор в Самаре: новое шоу с участием лучших комиков

Это шоу уже завоевало сердца зрителей в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород. Теперь пришло время покорять Самару! Лучшие девушки-комики региона, а также специальные гостьи из разных уголков России соберутся вместе, чтобы порадовать зрителей отборным юмором.

Темы и формат

В программе — остроумные шутки, которые «отпесочат» мужиков, а также обсуждение наболевших тем без цензуры. Каждый уикенд вас ждёт медийный хедлайнер из Москвы или Питера, чтобы вы смогли по-настоящему насладиться качественным женским юмором.

Продолжительность и атмосфера

Продолжительность шоу составляет 80 минут. Рекомендуем прийти заранее, чтобы насладиться атмосферой ресторана и отдохнуть перед мероприятием. После шоу у вас будет возможность продолжить вечер на караоке-вечеринке.

Место проведения

Все мероприятия проходят в уютном баре Studio 57, расположенном в центре города. Обратите внимание: скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют. Столы продаются по местам, и если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 25 июля
Studio 67 Самара, Дачная, 2
19:30 от 800 ₽
Самара, 26 июля
Studio 67 Самара, Дачная, 2
18:30 от 800 ₽
Самара, 1 августа
Studio 67 Самара, Дачная, 2
19:30 от 800 ₽
Самара, 2 августа
Studio 67 Самара, Дачная, 2
18:30 от 800 ₽
Самара, 8 августа
Studio 67 Самара, Дачная, 2
19:30 от 800 ₽
Самара, 9 августа
Studio 67 Самара, Дачная, 2
18:30 от 800 ₽
Самара, 15 августа
Studio 67 Самара, Дачная, 2
19:30 от 800 ₽
Самара, 16 августа
Studio 67 Самара, Дачная, 2
18:30 от 800 ₽
Самара, 22 августа
Studio 67 Самара, Дачная, 2
19:30 от 800 ₽
Самара, 23 августа
Studio 67 Самара, Дачная, 2
18:30 от 800 ₽
Самара, 29 августа
Studio 67 Самара, Дачная, 2
19:30 от 800 ₽
Самара, 30 августа
Studio 67 Самара, Дачная, 2
18:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

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16+
Поп
Mona
19 ноября в 20:00 Метелица-С
от 2000 ₽
Горшенев. Юбилейный тур
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Горшенев. Юбилейный тур
6 ноября в 19:00 Самарский дом офицеров
от 2000 ₽
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6+
Классическая музыка
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9 декабря в 19:00 КРЦ «Звезда»
от 1200 ₽
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