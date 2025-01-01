Спектакль Горе от ума

Меню
Горе от ума
Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

«Горе от ума» — классика в современном прочтении на сцене театра Глобус

«Горе от ума» — это комедия Александра Сергеевича Грибоедова, которая рассказывает о любовном треугольнике между Чацким, Софьей и Молчалиным. Сюжет пьесы исследует парадоксальные выборы женского сердца и сложные вызовы светского общества.

Вечные темы и актуальность

Автор пьесы, Александр Сергеевич Грибоедов, известен не только своими литературными произведениями, но и дипломатической деятельностью. Его творчество остается актуальным благодаря вечным темам любви и социальных норм, которые продолжают волновать зрителей. Спектакль подойдет любителям классической литературы и театра.

Новый взгляд на классику

Постановка «Горе от ума» в Театре «Глобус» предлагает свежий взгляд на классическую пьесу. Яркая актерская игра придает спектаклю особую актуальность для современного зрителя. Каждое выступление наполнено эмоциями и виртуозностью, что делает просмотр незабываемым.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр театрального искусства!

В других городах
Февраль
6 февраля пятница
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽

Фотографии

