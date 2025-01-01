Концерт «Советский джаз» В Москве

Концерт «Советский джаз» — это уникальное музыкальное событие, посвящённое истории и развитию джаза в СССР. Это вечер, который позволит вам окунуться в атмосферу советской эпохи и насладиться музыкой великих джазменов того времени.

Программа концерта

В программе концерта представлены композиции таких известных советских джазменов, как:

Валентин Парнах

Александр Цфасман

Исаак Дунаевский

Александр Варламов

Леонид Утёсов

Виктор Кнушевицкий

Кроме того, зрители смогут услышать редкие и малоизвестные произведения, которые ранее не исполнялись публично.

Исполнители

На сцене выступят профессиональные музыканты и музыкальные коллективы, специализирующиеся на исполнении советской джазовой музыки. Это прекрасная возможность насладиться живым звуком и неповторимой атмосферой, которая царила на советских джазовых вечерах.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и погрузиться в мир советского джаза!