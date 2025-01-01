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Советский джаз
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Советский джаз

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт «Советский джаз» В Москве

Концерт «Советский джаз» — это уникальное музыкальное событие, посвящённое истории и развитию джаза в СССР. Это вечер, который позволит вам окунуться в атмосферу советской эпохи и насладиться музыкой великих джазменов того времени.

Программа концерта

В программе концерта представлены композиции таких известных советских джазменов, как:

  • Валентин Парнах
  • Александр Цфасман
  • Исаак Дунаевский
  • Александр Варламов
  • Леонид Утёсов
  • Виктор Кнушевицкий

Кроме того, зрители смогут услышать редкие и малоизвестные произведения, которые ранее не исполнялись публично.

Исполнители

На сцене выступят профессиональные музыканты и музыкальные коллективы, специализирующиеся на исполнении советской джазовой музыки. Это прекрасная возможность насладиться живым звуком и неповторимой атмосферой, которая царила на советских джазовых вечерах.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и погрузиться в мир советского джаза!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
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20:30 от 1000 ₽
5 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
12 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
19 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
26 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
2 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
9 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
16 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
23 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
30 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
7 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
14 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
21 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
28 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
4 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
11 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
18 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽
25 ноября
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20:30 от 1000 ₽

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