Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей

Концерт неоклассики при свечах в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт, который уже завоевал признание москвичей и гостей столицы. В волшебной атмосфере, освещенной сотнями свечей, вы сможете насладиться музыкой Людовико Эйнауди и Ханса Циммера в исполнении известного пианиста-виртуоза Сергея Арцибашева.

Звук, способный вдохновлять

Сергей Арцибашев — один из самых талантливых российских музыкантов, представитель выдающейся творческой династии и победитель престижных международных конкурсов. Его выступления неизменно вызывают восхищение благодаря уникальному сочетанию виртуозности и артистизма.

Музыка Людовико Эйнауди проникает в душу своими мечтательными мелодиями, позволяя забыть о повседневной суете и тревогах. А композиции Ханса Циммера восхищают своими грандиозными звучаниями, которые становятся саундтреками к любимым фильмам, таким как «Интерстеллар», «Человек из стали» и «Пираты Карибского моря». Эти произведения способны пробудить в каждом из нас скрытые возможности и дать ощущение героизма.

Звуковые образы

Арцибашев искусно соединяет аранжировки двух столь разных по духу композиторов, создавая захватывающий, эмоциональный и трогательный концерт. Его способности полностью отдаваться музыке на каждом выступлении привлекают внимание слушателей. На сцене пианист превращает рояль в настоящий оркестр, создавая уникальные звуковые образы.

Программа концерта

Людовико Эйнауди: Nuvole Bianche Onde Corte Andare Una mattina Experience Fly Le onde I Giorni

Ханс Циммер: Музыка из кинофильмов: Пираты Карибского моря (в соавторстве с Клаусом Бадельтом и Джефом Дзанелли) Гладиатор (в соавторстве с Лизой Джеррард) Интерстеллар Король Лев Человек из стали Тёмный рыцарь (в соавторстве с Джеймсом Ньютоном Хоуардом)



Аранжировки готовили Оскар Роман и Сергей Арцибашев. Концерт длится 60 минут, и возможны небольшие изменения в программе.

Не упустите возможность насладиться этой волшебной музыкой в уютной атмосфере!