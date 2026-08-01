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Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей
Билеты от 399₽
Киноафиша Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей

Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей

6+
Продолжительность 65 минут
Возраст 6+
Билеты от 399₽

О концерте

Концерт неоклассики при свечах в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт, который уже завоевал признание москвичей и гостей столицы. В волшебной атмосфере, освещенной сотнями свечей, вы сможете насладиться музыкой Людовико Эйнауди и Ханса Циммера в исполнении известного пианиста-виртуоза Сергея Арцибашева.

Звук, способный вдохновлять

Сергей Арцибашев — один из самых талантливых российских музыкантов, представитель выдающейся творческой династии и победитель престижных международных конкурсов. Его выступления неизменно вызывают восхищение благодаря уникальному сочетанию виртуозности и артистизма.

Музыка Людовико Эйнауди проникает в душу своими мечтательными мелодиями, позволяя забыть о повседневной суете и тревогах. А композиции Ханса Циммера восхищают своими грандиозными звучаниями, которые становятся саундтреками к любимым фильмам, таким как «Интерстеллар», «Человек из стали» и «Пираты Карибского моря». Эти произведения способны пробудить в каждом из нас скрытые возможности и дать ощущение героизма.

Звуковые образы

Арцибашев искусно соединяет аранжировки двух столь разных по духу композиторов, создавая захватывающий, эмоциональный и трогательный концерт. Его способности полностью отдаваться музыке на каждом выступлении привлекают внимание слушателей. На сцене пианист превращает рояль в настоящий оркестр, создавая уникальные звуковые образы.

Программа концерта

  • Людовико Эйнауди:
    • Nuvole Bianche
    • Onde Corte
    • Andare
    • Una mattina
    • Experience
    • Fly
    • Le onde
    • I Giorni
  • Ханс Циммер:
    • Музыка из кинофильмов:
      • Пираты Карибского моря (в соавторстве с Клаусом Бадельтом и Джефом Дзанелли)
      • Гладиатор (в соавторстве с Лизой Джеррард)
      • Интерстеллар
      • Король Лев
      • Человек из стали
      • Тёмный рыцарь (в соавторстве с Джеймсом Ньютоном Хоуардом)

Аранжировки готовили Оскар Роман и Сергей Арцибашев. Концерт длится 60 минут, и возможны небольшие изменения в программе.

Не упустите возможность насладиться этой волшебной музыкой в уютной атмосфере!

Купить билет на концерт Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
18 августа вторник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 399 ₽
30 августа воскресенье
17:00
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
от 550 ₽
19:00
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
от 590 ₽
1 сентября вторник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 750 ₽
8 сентября вторник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 399 ₽
22 сентября вторник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 750 ₽
23 сентября среда
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 550 ₽
6 октября вторник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 399 ₽
20 октября вторник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 750 ₽
21 октября среда
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 550 ₽
3 ноября вторник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 399 ₽
17 ноября вторник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 750 ₽
18 ноября среда
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 550 ₽
1 декабря вторник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 399 ₽
2 декабря среда
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 550 ₽
15 декабря вторник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 750 ₽
22 декабря вторник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 399 ₽

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