Спектакль Сотворившая чудо

История удивительной жизни Елены Келлер

Американская писательница Елена Келлер, потерявшая зрение и слух в раннем детстве из-за болезни, прошла путь, который можно назвать настоящим чудом. Обучившись ручной азбуке — языку глухих, передаваемому через осязание, она не только окончила Кембридж, но и университет Рэдклифф, часть Гарварда. В эти годы она написала свою первую книгу.

Встречи с великими людьми

Елена Келлер стала настолько известной, что многие выдающиеся личности, приезжавшие в США со всего мира, стремились встретиться с ней, включая Максима Горького, Рабиндраната Тагора и Мориса Метерлинка. Несмотря на свою слепоглухоту, она прожила невероятно насыщенную жизнь, став автором семи книг, путешествуя по Америке и выступая с лекциями.

Пьеса Уильяма Гибсона

Пьеса американского драматурга Уильяма Гибсона рассказывает о начале этого удивительного пути, когда пересеклись судьбы двух необыкновенных женщин — Елены Келлер и ее учительницы, Анны Салливан.