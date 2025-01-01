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Сотворившая чудо
Билеты от 750₽
Киноафиша Сотворившая чудо

Спектакль Сотворившая чудо

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

История удивительной жизни Елены Келлер

Американская писательница Елена Келлер, потерявшая зрение и слух в раннем детстве из-за болезни, прошла путь, который можно назвать настоящим чудом. Обучившись ручной азбуке — языку глухих, передаваемому через осязание, она не только окончила Кембридж, но и университет Рэдклифф, часть Гарварда. В эти годы она написала свою первую книгу.

Встречи с великими людьми

Елена Келлер стала настолько известной, что многие выдающиеся личности, приезжавшие в США со всего мира, стремились встретиться с ней, включая Максима Горького, Рабиндраната Тагора и Мориса Метерлинка. Несмотря на свою слепоглухоту, она прожила невероятно насыщенную жизнь, став автором семи книг, путешествуя по Америке и выступая с лекциями.

Пьеса Уильяма Гибсона

Пьеса американского драматурга Уильяма Гибсона рассказывает о начале этого удивительного пути, когда пересеклись судьбы двух необыкновенных женщин — Елены Келлер и ее учительницы, Анны Салливан.

Режиссер
Виктория Доценко
В ролях
Вера Десницкая
Виктория Корлякова
Наталья Денисова
Наталия Калашник
Сандра Элиава

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
12:00 от 750 ₽

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