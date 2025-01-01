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Игра в кубики
Билеты от 1000₽
Киноафиша Игра в кубики

Спектакль Игра в кубики

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Построить стадион, бизнес-центр, Кремль и даже тюрьму за несколько минут? В новом спектакле Олега Анищенко это легко!

Если у тебя есть достаточное количество кубиков, сплоченная команда и азарт». Это лишь небольшая часть того, что зрители смогут увидеть в новом спектакле «Воображение», который обещает стать настоящим хитом сезона.

О спектакле

В течение полутора часов зрители погрузятся в мир, где воображение ребенка способно создать и оправдать все. В отличие от привычных спектаклей режиссера Беляковича, здесь нет игры света и музыки. В центре внимания – актеры, которые находятся в непосредственной близости от зрителей, что позволяет ощутить каждую эмоцию крупным планом.

Эмоции и идеи

Спектакль наполнен живыми эмоциями и искренними переживаниями, которые так важны для понимания смысла происходящего на сцене. «Воображение» – это не просто развлечение, это возможность задуматься о любви к Родине и о том, как важно сохранять детскую искренность и креативность в повседневной жизни.

Интересные факты

  • Режиссер спектакля – известный театральный мастер, который уже завоевал множество наград за свою работу.
  • Актеры спектакля – это не только профессиональные исполнители, но и талантливые студенты театральных вузов, что добавляет свежести и энергии в постановку.
  • Спектакль включает элементы интерактивности, что позволяет зрителям стать частью происходящего на сцене.

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального театрального события! Билеты уже в продаже.

Режиссер
Олег Анищенко
В ролях
Денис Нагретдинов
Андрей Санников
Денис Шалаев
Александр Шатохин
Алексей Матошин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Игра в кубики Игра в кубики Игра в кубики Игра в кубики Игра в кубики Игра в кубики

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