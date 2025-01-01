Спектакль Сон в русскую ночь

Аудиоспектакль по текстам русских классиков

Художник звуковых образов Пётр Айду вместе с артистами Маяковки приглашают зрителей в аудио-путешествие по знаковым для русской культуры текстам. Пушкин, Шукшин, Булгаков, Платонов заманивают зрителя в многослойный мираж и открываются не словом, а перекличкой голосов, шорохами, ощущениями летнего дня и таинственных туманных ночей.

Создание звуковых образов

Звуковые образы в перформансе создаются уникальными старинными инструментами и раритетными шумовыми приборами. Такой метод воспроизведения звуков отсылает к озвучанию кинофильмов в 1930-е, когда ещё не было монтажа: артисты и оркестр собирались у микрофона и создавали параллельный картинке мир звуков и голосов.

Звуки в формате 3D

Только в спектакле Маяковки мир звуков возникает не из одной плоскости, а со всех сторон, в формате 3D. Шумы и звуки буквально летают над зрительным залом и окутывают публику волной: то повисают куполом в одной точке, то рассредотачиваются по залу, усиливая резонанс.

Погружение в сцены русской литературы

Звуковые аттракционы переносят зрителей в поворотные сцены русской литературы: булгаковская Маргарита летит над Москвой, Дубровский поджигает родное поместье, инфернальный герой Платонова передает на Землю послание из космоса, а персонажи Шукшина мыслят чеховскими цитатами. Здесь сцены жестокого бунта сменяются трогательными надеждами, герои верят в тайный замысел жизни, и этот парад видений сплетается в бесконечный сон в русскую ночь.

О Петре Айду

Пётр Айду — композитор, саунд-артист, музыкант. Председатель правления Персимфанса (Первого Симфонического Ансамбля), преподаватель Московской Консерватории, основатель «Приюта роялей», музыкальный руководитель Москонцерта. Обладатель Гран-при премии Сергея Курёхина в области современного искусства и премии «Золотая маска».