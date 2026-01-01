Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Солист Денис Мацуев, ID10
Билеты от 7000₽
Киноафиша Солист Денис Мацуев, ID10

Солист Денис Мацуев, ID10

12+
Возраст 12+
Билеты от 7000₽

О концерте

Музыка Сергея Прокофьева в исполнении Дениса Мацуева

В концертном зале имени Чайковского состоится великолепный вечер классической музыки, где зрители смогут насладиться произведениями Сергея Прокофьева. На сцене выступит выдающийся пианист Денис Мацуев, известный своим виртуозным исполнением и глубоким пониманием музыкальных произведений.

В программе вечера

Концертная программа включает в себя Концерт № 3 для фортепиано с оркестром и Симфонию № 5. Концерт стал одним из самых популярных в репертуаре Мацуева, благодаря своей эмоциональной насыщенности и технической сложности. Этот шедевр требует от исполнителя не только мастерства, но и глубокого эмоционального вовлечения.

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события. Билеты на концерт можно приобрести в кассах театра и на официальном сайте. Не забудьте ознакомиться с правилами посещения и актуальными мерами безопасности.

Исполнители
Денис Мацуев
Денис Мацуев

Купить билет на концерт Солист Денис Мацуев, ID10

Помощь с билетами
Сентябрь
Ноябрь
1 сентября вторник
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 13500 ₽
7 ноября суббота
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 7000 ₽

Фотографии

Солист Денис Мацуев, ID10 Солист Денис Мацуев, ID10 Солист Денис Мацуев, ID10 Солист Денис Мацуев, ID10 Солист Денис Мацуев, ID10

В ближайшие дни

Остановись, мгновение! А. Николовска, И. Красная
6+
Классическая музыка

Остановись, мгновение! А. Николовска, И. Красная

21 февраля в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Симфония времени. Эпоха 90-х
6+
Классическая музыка

Симфония времени. Эпоха 90-х

16 октября в 19:00 Дом музыки
от 1500 ₽
Саундтрек-шоу в Англиканском. Музыка любимого кино
12+
Классическая музыка

Саундтрек-шоу в Англиканском. Музыка любимого кино

9 октября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 2800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше