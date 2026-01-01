Солист Денис Мацуев, ID10

Музыка Сергея Прокофьева в исполнении Дениса Мацуева

В концертном зале имени Чайковского состоится великолепный вечер классической музыки, где зрители смогут насладиться произведениями Сергея Прокофьева. На сцене выступит выдающийся пианист Денис Мацуев, известный своим виртуозным исполнением и глубоким пониманием музыкальных произведений.

В программе вечера

Концертная программа включает в себя Концерт № 3 для фортепиано с оркестром и Симфонию № 5. Концерт стал одним из самых популярных в репертуаре Мацуева, благодаря своей эмоциональной насыщенности и технической сложности. Этот шедевр требует от исполнителя не только мастерства, но и глубокого эмоционального вовлечения.

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события. Билеты на концерт можно приобрести в кассах театра и на официальном сайте. Не забудьте ознакомиться с правилами посещения и актуальными мерами безопасности.