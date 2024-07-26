Гамлет разваливает по фактам. Рецензия на спектакль «Sociopath/Гамлет» в театре «Красный факел»

Гамлет, Гамлет — не даёт покоя многим режиссёрам сюжет про датского принца. Настолько многогранный, настолько глубокий, что в него хочется закопаться и репетировать всю жизнь. Есть такие великие постановки, что ставить «Гамлета» полностью по тексту уже опасно — рискуешь не достать до уровня великих метров. Попробуй, переплюнь Любимова, Козинцева или Лоуренса Оливье! Но можно поиграть с текстом, чтобы на основе сюжета рассказать свою историю. Например, Лев Додин в свой спектакль добавил тексты других пьес Шекспира — «Отелло», «Король лир» — и получилось рассуждение о природе человеческой ненависти. Также и в спектакле «Гамлет» в театре «Красный факел» в Новосибирске. Режиссёр Андрей Прикотенко сделал спектакль «Sociopath/Гамлет», где принц Гамлет встречается с другими персонажами известных произведений.

Тут не будет истории про кризис датского королевства, где принц бродит по замку в муках, убивать ли ему дядю или не стоит. Пьеса присутствует в редких монологах, но суть у спектакля другая. Истории в прямом смысле слова нет, всё повествовании строится на совмещении разных текстов, которые рядом друг с другом рождают третий смысл. Но об этом позже.

Вообще режиссёр постарался увести спектакль как можно дальше от Шекспира. Предположу, что причины две, о первой я уже писал выше. А вторая — чтобы не прилетело от критики, мол, «изнасиловали классику». Загибаем пальцы. В программке нет имён шекспировских героев, там либо название родственной связи (мама, брат), либо имя с добавкой «типа». Не «Гамлет», а «типа Гамлет». Мудрый ход, потому что при любой нападке критики, режиссёр может оправдаться, что спектакль — не Шекспир.

Развивает идею он и в сценографии. Из декораций здесь только стеклянный параллелепипед, где герои общаются друг с другом и двигают сюжет. Помимо него есть все ныне модные элементы — видеопроекция, субтитры на сценах. Постановка больше похожа на перфоманс, чем на спектакль.

Меняется образ датского принца. Это неприятный социопат, который вступает в контры со всеми людьми вокруг. Он неуравновешен, вызывает желание закрыть ему рот, настолько эта истеричка раздражает. Непонятно с чего этот псих возомнил себя выше других. И именно эту мысль Прикотенко рассматривает под микроскопом. Параллелепипед, где персонажи общаются друг с другом и с залом, становится черепной коробкой социопата, где роятся разные мысли. Их и олицетворяют остальные герои.

Если вы когда-нибудь испытывали чувство мысленной жвачки, вы поймёте образ на сцене. Герои быстро переодеваются, танцуют, выкатываются, передвигаются колесом и т.п. Они переписываются в соцсетях, играют в видеоигры. Это безумный поток сознания, в котором существует социопат.

На фоне вечного напряжения мозга, неудивительно, что человек, с одной стороны замыкается в себе, с другой — зацикливается на идее собственного превосходства над человечеством. Поэтому все остальные герои показаны так странно. Они не реальные люди, а образы, каким их видит Гамлет — примитивные злые уроды. В этом его трагедия. Ненависть к людям заставляет внутренне их принижать, искажённые образы вызывают чувство превосходство, что мешает в итоге выстраивать здоровые отношения. Гамлет сам себя замуровал в одиночестве, которое в итоге и приводит его к печальному финалу.

Это и критика современной молодёжи. Больше нет объединяющих идей, коллективное создание, работа на общее благо кажутся чем-то «совковым». Каждый чувствует себя личностью, хотя у них нет действий и нет решений, есть критика, бесполезная, но громкая критика. Фиксируем негатив, но не имеем сил с ним разобраться. Жизнь кажется компьютерной игрой без последствий, не зря именно так и начинается спектакль — Гамлет запускает на телефоне игру.

Хотя во все времена индивидуалисты не выживали. Невозможно создать что-то мало-мальски великое без команды людей, даже Микеланджело нужен был мальчик, подающий краски. Нужно уметь договариваться, идти на компромиссы и порой уступать. Но Гамлет Прикотенко просто ругается, читает реп и «диссит» всех подряд. Интересное соседство этих текстов и шекспировского стиха — бессмысленный бунт молодёжи так и не изменился за несколько веков. Просто чуть другая форма.

Жизнь — не игра. Навешанные ярлыки и навыки фристайла не помогут тебе перейти все её препятствия. Нужно вовремя повзрослеть и научиться жить в социуме, если ты хочешь здесь чего-то добиться. И, желательно сделать это до непоправимой катастрофы.