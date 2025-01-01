О спектакле «Волшебная лампа Аладдина»

Театр Красный Факел представляет удивительный спектакль «Волшебная лампа Аладдина», который перенесет зрителей в мир восточных сказок и загадочных приключений.

Сюжет

На торжественной свадьбе принцессы Будур, устроенной ее отцом султаном, внезапно все меняется, когда она знакомится с простым уличным торговцем Аладдином. Она моментально влюбляется в него, несмотря на его происхождение. Однако преграда между ними – не только социальное неравенство, но и судьба, которая начинает играть с ними свою игру. Аладдин, молодой и храбрый уличный торговец, обладатель волшебной лампы, которая призывает всемогущего Джинна. Благодаря своей хитрости и смекалке он готов изменить свою судьбу и завоевать сердце принцессы.