Романтическая комедия от театра «АРТ»

Романтическая комедия от Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «АРТ» по пьесе Альберта Гёрни «Сильвия» подарит вам незабываемые эмоции и заставит задуматься о важности дружбы и любви.

О сюжете

В жизни Грэга и Кейт происходит невероятное чудо — к ним в дом приходит новая подруга, собака по кличке Сильвия. Никто и не подозревал, что именно она станет catalystом для Грэга, помогая ему испытать чувства, которых ему так не хватало. Сильвия меняет его восприятие мира и отношения к близким.

Тематика спектакля

Спектакль «Собачья жизнь» — это трогательная история о настоящей дружбе, искренней преданности и любви. Он открывает новые стороны человеческих отношений, заставляя зрителей задуматься о том, как животные могут влиять на нашу жизнь и помогать нам стать лучше.

Не пропустите эту замечательную постановку, которая заставит вас улыбнуться и, возможно, вспомнить о том, что действительно важно в жизни!