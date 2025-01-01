Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Собачья жизнь
Киноафиша Собачья жизнь

Спектакль Собачья жизнь

16+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Романтическая комедия от театра «АРТ»

Романтическая комедия от Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «АРТ» по пьесе Альберта Гёрни «Сильвия» подарит вам незабываемые эмоции и заставит задуматься о важности дружбы и любви.

О сюжете

В жизни Грэга и Кейт происходит невероятное чудо — к ним в дом приходит новая подруга, собака по кличке Сильвия. Никто и не подозревал, что именно она станет catalystом для Грэга, помогая ему испытать чувства, которых ему так не хватало. Сильвия меняет его восприятие мира и отношения к близким.

Тематика спектакля

Спектакль «Собачья жизнь» — это трогательная история о настоящей дружбе, искренней преданности и любви. Он открывает новые стороны человеческих отношений, заставляя зрителей задуматься о том, как животные могут влиять на нашу жизнь и помогать нам стать лучше.

Не пропустите эту замечательную постановку, которая заставит вас улыбнуться и, возможно, вспомнить о том, что действительно важно в жизни!

Режиссер
Александр Исаков
В ролях
Вера Егорова
Дмитрий Дмитриев
Евгения Глотова
Анастасия Квитко
Анна Селиванова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Айболит
0+
Детский Интерактивный
Айболит
31 августа в 11:00 Малышок
от 750 ₽
Евгений Онегин. Начало
12+
Моноспектакль
Евгений Онегин. Начало
16 августа в 19:30 Мастерская
от 1500 ₽
Дневник ласточки
6+
Детский Моноспектакль
Дневник ласточки
21 сентября в 11:00 Большой театр кукол
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше