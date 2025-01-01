Меню
Почему люди не летают
Киноафиша Почему люди не летают

Спектакль Почему люди не летают

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера моноспектакля по мотивам пьесы Островского

Театр «Странник» представит премьеру моноспектакля «Почему люди не летают» в рамках XVIII Пасхального театрального фестиваля , основанного на пьесе А. Н. Островского «Гроза». Этот спектакль погружает зрителей в трагическую историю молодой замужней женщины, чья жизнь полна противоречий и страстей.

Сюжет и тематика

Моноспектакль исследует душу верующего человека, который не смог справиться с разрушительной силой страсти. Вопрос, задаваемый в названии спектакля, заставляет задуматься о том, что удерживает нас на земле и мешает взлететь в поисках свободы и счастья.

Режиссер и актеры

Режиссером спектакля является В. Н. Уваров, который известен своими глубокими и эмоциональными постановками. В главной роли выступит талантливая актриса, чье мастерство позволит зрителям сопереживать героине и осознать всю сложность ее выбора.

Интересные факты

Пьеса «Гроза» А. Н. Островского считается одной из важнейших в русской драматургии. Она поднимает вечные вопросы о нравственности, любви и свободе воли. Спектакль «Почему люди не летают» предлагает свежий взгляд на эти темы через призму современности.

Не пропустите!

Приходите на премьеру 18 апреля, чтобы стать частью этого глубокого и эмоционального театрального опыта. Убедитесь сами, почему люди не летают и как это связано с вечными вопросами человеческой природы.

