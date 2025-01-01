Спектакль Смотритель

Меню
Постановка
Монплезир 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Станционный смотритель»: трагедия и комедия случайностей от театра «Монплезир»

Театр «Монплезир» представляет зрителям уникальную интерпретацию повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель», исследующую извечные темы отцов и детей, а также разобщенность близких людей. В этом спектакле классическая история обретает новые грани через призму неповторимого стиля театра.

Сюжет

Главный герой, бедный смотритель станции, ведет честную и скромную жизнь. Его единственным источником радости является дочь Дуня, в которую он вложил всю свою душу. Однако одна роковая встреча перевернет их судьбы и приведет к необратимым последствиям.

Темы и мотивы

Спектакль затрагивает глубокие эмоциональные темы: внезапно вспыхнувшая любовь, драма отца, долгожданная разлука и бесправие «маленького человека». Эти мотивы делают историю особенно резонирующей в нашем времени, когда вопросы о семейных ценностях и человеческих взаимоотношениях остаются актуальными.

Уникальный стиль театра

Театр «Монплезир» известен своими магическими перевоплощениями и неожиданными поворотами сюжета. Зрители могут ожидать не только традиционного повествования, но и множество визуальных и звуковых эффектов, которые создадут неповторимую атмосферу. Это делает спектакль не просто просмотром, а настоящим погружением в мир Пушкина.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию «Станционного смотрителя», которая оставит след в душе каждого зрителя. Погрузитесь в мир эмоций, драмы и тонкого юмора вместе с театром «Монплезир»!

Режиссер
Игорь Ларин
В ролях
Игорь Ларин
Никита Кузьмин
Екатерина Айвазова

Купить билет на спектакль

Расписание

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Монплезир Санкт-Петербург, Б.Подъяческая, 14
19:00 от 1000 ₽

