Море
Киноафиша Море

Спектакль Море

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Продолжительность 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Нежная история любви на берегу северного моря. Премьерный спектакль Театра Суббота

Театр «Суббота» готов представить премьеру, за которую отвечает режиссер Марк Букин. В центре сюжета — двое стариков, ожидающих прилива на уединенном берегу. Их ироничный диалог на фоне плеска волн и криков чаек раскрывает трогательную историю любви, охватывающую целую жизнь.

Главные темы и метафоры

Слепота одного из героев и инвалидность другой — это не просто детали, а глубокая метафора их взаимосвязи. Разговоры между стариками полны тайн и невысказанных чувств, что придает спектаклю особую атмосферу. У зрителей есть уникальная возможность прикоснуться к богатству человеческих отношений, увидеть, как даже в самых сложных ситуациях может расцветать любовь.

Звездный актерский дуэт

В спектакле зрителям представят великолепное исполнение от таких звезд, как Софья Андреева и Виталий Гудков. Их актерское мастерство позволит вам прочувствовать каждую ноту эмоций — от юмора до глубокой грусти.

Для кого этот спектакль?

Премьера будет особенно интересна тем, кто ценит глубокие и ироничные истории о человеческих отношениях. Это возможность увидеть жизнь в новом свете, а также подумать о том, что происходит за гранью обычного.

Не пропустите этот захватывающий спектакль, способный затронуть сердце и вызвать искренние эмоции!

Купить билет на спектакль Море

Январь
Февраль
9 января пятница
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1900 ₽
7 февраля суббота
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1900 ₽

Фотографии

Море Море Море Море Море

