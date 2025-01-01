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Служанки
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Спектакль Служанки

Самый известный спектакль Театра Романа Виктюка
Постановка
Театр Терезы Дуровой 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Классический пример театра Романа Виктюка

Жан Жене (1910–1986) был enfant terrible французского авангарда, чье творчество продолжает оставаться актуальным и в наши дни. Роман Жене «Богоматерь цветов», написанный им в тюрьме, сначала шокировал, а потом вдохновил Жана Кокто, который открыл Жене дорогу в французский литературный мир. Главной темой творчества Жене стали такие концепты, как индивидуальная свобода, конфликт с обществом, любовь, преступление, красота и низость.

Служанки и Viktyuk Style
Пьеса «Служанки» (1947) стала основой для одного из самых знаковых спектаклей театра Романа Виктюка, который впервые был поставлен в 1988 году в театре «Сатирикон». Это произведение принесло Виктюку славу и закрепило за ним статус кумира богемы, а также стало основой нового театрального направления — viktyuk style. Спектакль отличался утонченными линиями модерна, красотой и фантастической театральностью, что отражало уникальный подход Виктюка к сценическому искусству.

30 лет культовому спектаклю
Осенью 2018 года спектаклю «Служанки» исполнилось 30 лет. Постановка пережила три редакции (1988, 1992 и 2006 годов) и продолжает привлекать зрителей по всему миру, получая восторженные отзывы в прессе. Спектакль стал настоящим театральным ритуалом, исследуя вечные тайны человеческой души, и его сценическое долголетие является свидетельством актуальности темы.

Театральные ритуалы Виктюка
Роман Виктюка, следуя рекомендациям Жене, поставил пьесу таким образом, что все роли в спектакле исполняются мужчинами. Это создание мощного и вневременного «театрального ритуала», в котором человеческие страсти и эмоции не имеют срока давности. «Служанки» становятся магнетическим спектаклем, в котором каждый жест, поворот тела и интонация на сцене усиливают выразительность образов.

Символизм и пластика
Спектакль «Служанки» — это синтез драмы, хореографии и музыки, в котором актёры (в том числе Лев Новиков, который разрабатывал сложный грим, напоминающий исполнителей театра кабуки) создают не только визуальное, но и эмоциональное воздействие. Грим и костюмы добавляют происходящему на сцене дополнительную символическую нагрузку, подчеркивая уникальную пластику и смысл каждого движения.

Вневременная актуальность
«Служанки» не только представляют собой классический пример театра Виктюка, но и служат символом того, как театральные произведения могут воздействовать на зрителя, несмотря на время и эпоху.

Режиссер
Роман Виктюк
Роман Виктюк
В ролях
Дмитрий Бозин
Александр Солдаткин
Никита Беляков
Иван Никульча

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Фотографии

Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки Служанки
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