Станислав Садальский, Елена Воробей, Илья Бледный и Татьяна Орлова в комедии о любви и неожиданностях «Скупой папик»

Спектакль «Скупой папик» полон смешных и курьезных ситуаций, в которых может оказаться каждый из нас. Эта комедия обещает поднять настроение и заставить задуматься о сложностях семейной жизни.

Сюжет и персонажи

Сергей и Маргарита — семейная пара, которая долгое время живет вместе и успела охладеть друг к другу. Однажды Сергей встречает хорошенькую Зину и решает приударить за ней, чтобы вспомнить былую молодость. Однако ответный ход терпеливой супруги не заставит себя ждать. Казалось бы, ничто не может распутать сложившийся клубок неприятностей, но жизнь, как всегда, расставит все на свои места.

Персонажи:

Сергей Павлович — творческая личность 60-ти лет;

— творческая личность 60-ти лет; Маргарита Львовна — жена Сергея;

— жена Сергея; Зина (Карасик) — объект обожания Сергея Павловича;

— объект обожания Сергея Павловича; Владимир — обаятельный мужчина 36-ти лет.

Актерский состав

На сцене будут блистать настоящие мастера юмора и любимцы публики: Станислав Садальский, Елена Воробей, Илья Бледный и Татьяна Орлова. Их игра обещает стать ярким событием на театральной сцене.

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Спектакль «Скупой папик» — это отличный способ провести вечер в компании смеха и хорошего настроения. Приходите и узнайте, как же обернется эта запутанная история!