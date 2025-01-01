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Скупой папик
Киноафиша Скупой папик

Спектакль Скупой папик

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Станислав Садальский, Елена Воробей, Илья Бледный и Татьяна Орлова в комедии о любви и неожиданностях «Скупой папик»

Спектакль «Скупой папик» полон смешных и курьезных ситуаций, в которых может оказаться каждый из нас. Эта комедия обещает поднять настроение и заставить задуматься о сложностях семейной жизни.

Сюжет и персонажи

Сергей и Маргарита — семейная пара, которая долгое время живет вместе и успела охладеть друг к другу. Однажды Сергей встречает хорошенькую Зину и решает приударить за ней, чтобы вспомнить былую молодость. Однако ответный ход терпеливой супруги не заставит себя ждать. Казалось бы, ничто не может распутать сложившийся клубок неприятностей, но жизнь, как всегда, расставит все на свои места.

Персонажи:

  • Сергей Павлович — творческая личность 60-ти лет;
  • Маргарита Львовна — жена Сергея;
  • Зина (Карасик) — объект обожания Сергея Павловича;
  • Владимир — обаятельный мужчина 36-ти лет.

Актерский состав

На сцене будут блистать настоящие мастера юмора и любимцы публики: Станислав Садальский, Елена Воробей, Илья Бледный и Татьяна Орлова. Их игра обещает стать ярким событием на театральной сцене.

Не пропустите!

Спектакль «Скупой папик» — это отличный способ провести вечер в компании смеха и хорошего настроения. Приходите и узнайте, как же обернется эта запутанная история!

В ролях
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Елена Воробей
Елена Воробей
Илья Бледный
Илья Бледный
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 700 ₽
Новосибирск, 20 октября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 2300 ₽
Новосибирск, 22 октября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 2200 ₽

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