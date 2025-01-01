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Бесприданница
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Спектакль Бесприданница

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лариса Огудалова: история мечтаний и борьбы за любовь

Приглашаем вас на спектакль по пьесе Александра Островского «Бесприданница», который погружает зрителей в атмосферу маленького приволжского городка, где завидная невеста становится объектом желания для местных «коллекционеров» женских сердец. Эта история о любви, страсти и стремлении к счастью заставит вас задуматься о настоящих чувствах и истинных желаниях.

Сюжет спектакля

Лариса Дмитриевна Огудалова — умная, красивая и смелая девушка, чья семья принадлежит к дворянскому сословию, но давно разорилась. Теперь она — желанная партия для многочисленных женихов, каждый из которых имеет свои мотивы. Кто-то собирает свои донжуанские трофеи, кто-то ищет небывалой красоты, а кто-то просто стремится получить титулы и чины. Однако о денежной наживе речи не идет, ведь семья Ларисы нуждается в выгодном браке.

Персонажи и конфликты

Лариса становится предметом мечтаний множества мужчин, но никто из них даже не подозревает, что у нее есть своя душа с собственными желаниями и стремлениями. Даже ее матушка не понимает, что у Ларисы есть свои чувства и мечты. Эта ситуация создает множество конфликтов и напряженных моментов, которые добавляют драматизма в спектакль.

Почему стоит посетить?

Спектакль «Бесприданница» — это не только история о любви, но и глубокая социальная сатира на тему женской судьбы в обществе. Постановка обещает быть насыщенной, эмоциональной и заставляющей задуматься о вечных вопросах, которые волнуют человечество. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене!

Режиссер
Тимур Насиров
В ролях
Олег Метелев
Михаил Дубовский
Виталий Стеблецов
Александр Крюков
Анна Еркова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 26 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Бесприданница Бесприданница

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