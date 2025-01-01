Чеховская поэтика в спектакле «Скрипка Ротшильда» на сцене МТЮЗа

Спектакль «Скрипка Ротшильда» — это глубокое искусство, олицетворяющее красоту и поэтику творчества А. Чехова. Большинство отзывы уже оценили его метафоричность: «Он захватывающе красив и поэтичен. Здесь все говорит само за себя, захватывая и сердце, и интеллект» — такое мнение выразил The haven Register.

Режиссер спектакля, Гинкас, умело извлекает суть чеховского стиля, обращаясь к человеческим чувствам и переживаниям. Его реализация произведения приобрела особую магию, которую отмечают зрители и кинокритики. Отзыв из The New York Times подчеркивает: «Потусторонняя песнь сожаления о потерях воспринимается как необходимый шаг к возрождению».

В спектакле также вызывают восхищение актерские работы. По мнению Итоги, игра Валерия Баринова «напоминает приемы скульптора», отсекающего все лишнее. Его Яков проходит через мучительное испытание осознания своей человеческой сущности, что делает спектакль подлинной драмой.

Награды и достижения

Мировая премьера спектакля состоялась в январе 2004 года в Йельском репертуарном театре в США. В 2005 году спектакль был удостоен премии «Золотая маска» в номинациях:

лучший спектакль большой формы

лучший художник

Спектакль также стал номинантом в следующих категориях:

Драма/работа режиссера

Драма/мужская роль

В том же году «Скрипка Ротшильда» приняла участие в VI Международном театральном фестивале им. А. П. Чехова, а Валерий Баринов и Игорь Ясулович были удостоены премии имени К. С. Станиславского. Кроме того, спектакль стал лауреатом ХХII Международного театрального фестиваля «Белая вежа» в номинации «Лучший спектакль».