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Сказка о попе и о работнике его Балде
Киноафиша Сказка о попе и о работнике его Балде

Спектакль Сказка о попе и о работнике его Балде

6+
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальный спектакль для всей семьи

Музыкальный спектакль по мотивам «Сказки о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина представляет собой весёлую и поучительную историю для детей и взрослых. В основу постановки легла знакомая со школьной программы сказка, где сила, смекалка и находчивость главного героя помогают ему справиться с любыми испытаниями.

Форма и стиль

Спектакль выполнен в стиле «русского-народного драм-н-бейса», что придаёт классической сказке современное звучание. Весёлые музыкальные номера и задорные танцы не дадут зрителям скучать, а интерактивные элементы вовлекают детей в происходящее на сцене. Постановка создана в духе ярмарочных забав, где каждое действие наполнено движением и энергией.

Атмосфера и содержание

Театрализованное действие возвращает нас к традициям русской ярмарки, с её неуёмной удалью и лихостью. Спектакль насыщен живой музыкой, танцами и играми, что делает его настоящим праздником. Однако за внешним весельем кроется важная мораль, которая, как и во всех произведениях Пушкина, остаётся актуальной и сегодня.

Для кого спектакль?

Этот спектакль создан для зрителей всех возрастов, особенно для семейного просмотра. Он будет интересен как детям, так и взрослым, которые смогут по-новому взглянуть на известную сказку. А веселый и современный подход к классике сделает её понятной и увлекательной даже для самых маленьких.

Спектакль станет прекрасным выбором для тех, кто ищет развлечение, сочетающее веселье и воспитательную мудрость.

Купить билет на спектакль Сказка о попе и о работнике его Балде

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В других городах
Август
Сентябрь
23 августа воскресенье
12:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 500 ₽
12 сентября суббота
12:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 500 ₽

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