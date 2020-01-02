Легкий спектакль с глубоким смыслом в Коляда-театре

Сюжет

Действие первой части спектакля разворачивается поздним вечером в закрытом свадебном салоне. Главная героиня Даша, хозяйка салона, собирает остатки своего товара после провала бизнеса. На этом «пепелище» неожиданно появляется её бывший возлюбленный Андрей. Между ними разыгрывается странная и комичная, но очень жизненная история. Чего ищет каждый из них? Каковы их настоящие лица и кем они притворялись друг перед другом?

Вторая часть — «Театр» — переносит нас в маленький частный театр, где Леонид и Вера работают за кулисами. Обычный вечер, спектакль идёт, а в буфете и гардеробе кипят страсти, порой даже сильнее, чем на сцене. Кто они друг для друга? Почему между ними так наэлектризована атмосфера, что искры буквально летят?

Грань между сценой и жизнью

Спектакль предлагает нам уникальное путешествие: одна пара артистов мастерски перевоплощается сначала в персонажей первой пьесы, затем — во вторую. Театр приоткрывает завесу тайны, показывая, как одна роль сменяет другую, и как почти осязаемой становится грань между реальной жизнью и жизнью на сцене.

Лёгкая комедия с глубоким подтекстом

На первый взгляд, это лёгкая комедия, но за игривыми диалогами скрываются важные вопросы и глубокие чувства, которые оказываются уведены в подтекст. Не упустите шанс увидеть этот яркий спектакль в Коляда-театре!