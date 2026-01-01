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Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

0+
Режиссер Валерий Меркулов
Возраст 0+

О спектакле

Захватывающая зимняя сказка для всей семьи

Этой зимой Московский театр им. Н. Сац представляет долгожданную премьеру — «Снежная королева», постановку от известного режиссёра Валерия Меркулова. Это увлекательная и трогательная история, которая обещает стать настоящим событием новогоднего сезона.

История о дружбе и смелости

Зрители отправятся в волшебный мир, где хрупкая девочка Герда отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своего лучшего друга Кая из ледяного плена Снежной королевы. На пути её ждут встречи с загадочными персонажами, удивительные приключения и серьёзные испытания. Но никакие морозы и чары не смогут остановить Герду, ведь её сердце согрето верой в дружбу и доброту.

Погружение в зимнюю сказку

С помощью магии театра перед зрителями оживут заснеженные пейзажи, ледяные дворцы и захватывающие сцены. Яркие декорации, живые музыкальные партии и великолепная хореография создадут атмосферу настоящего чуда.

Семейный спектакль

«Снежная королева» — это волшебная новогодняя сказка, которая захватит внимание как маленьких зрителей, так и взрослых. Вас ждёт спектакль, наполненный эмоциями, добротой и зимним волшебством, которое согреет сердца в холодные дни.

Не пропустите эту сказку, которая подарит новогоднее настроение всей семье!

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Январь
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