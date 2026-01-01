«Мертвые души» в Коляда-театре

Новый спектакль «Коляда-театра» — это грандиозная премьера, в которой оживают гоголевские персонажи, играемые 27 актерами театра. Инсценировку великой поэмы Николая Гоголя для этого спектакля подготовил сам Николай Коляда.

Актуальность гоголевской классики

Сохраняя оригинальный текст и незабываемые образы «коробочек», «собакевичей», «ноздревых» и «плюшкиных», знакомые каждому с школьной скамьи, театр стремится сделать события, характеры и мысли «Мертвых душ» близкими и актуальными для современного зрителя.

Образ Чичикова

В этом спектакле Павел Иванович Чичиков предстаёт не как осторожный и хитрый чиновник, а как циничный прощелыга — молодой хитрец и обманщик, напоминающий Хлестакова. Он ловко обводит вокруг пальца десятки людей, вовлекая их в свои махинации. Легко и играючи находит способы наживы, зарабатывая себе на хлеб с икрой, не стесняясь при этом забывать о чести и совести.

Приходите в «Коляда-театр», чтобы увидеть, как классика переплетается с современностью, и насладитесь новым прочтением вечных тем Гоголя!