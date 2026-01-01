Оповещения от Киноафиши
Скамейка
Киноафиша Скамейка

Спектакль Скамейка

16+
Возраст 16+

О спектакле

История одной внезапной встречи

Представляем вашему вниманию спектакль, действие которого разворачивается в одном из живописных парков. На сцене встретятся две необычные судьбы — яркая, немного чудаковатая и наивная девушка, которая потеряла надежду на счастье, и загадочный незнакомец, читающий газету.

Судьбоносная встреча

Героиня спектакля работает контролером на чулочной фабрике и, оказавшись в парке, надеется познакомиться с мужчиной. У скамейки, где она останавливается, начинается диалог с молодым человеком из рабочей семьи. Несмотря на свою простоту, он не лишен ума и, признавшись в разочаровании от своей нелюбимой жены, находит теплоту и уют в общении с девушкой.

Женская сила

Интрига пьесы заключается в том, что развитие событий и финал отношений зависят от выбора, который сделает героиня. Как именно она справится с новыми обстоятельствами в своей жизни и какие решения примет, станет главной темой спектакля.

Не пропустите возможность увидеть удивительное взаимодействие героев, которое заставит задуматься о судьбе, любви и женской силе в принятии решений!

Режиссер
Андрей Дюженков
В ролях
Сергей Детков
Александра Ветчанинова

Февраль
28 февраля суббота
19:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 900 ₽

Скамейка

