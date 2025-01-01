Опера «Симон Бокканегра» на сцене Мариинского-2

На сцене Мариинского театра пройдет долгожданная постановка оперы «Симон Бокканегра», созданная в сотрудничестве итальянских театров Ла Фениче и Карло Феличе. Режиссер Андреа Де Роза преобразил сценическое пространство, сделав акцент на взаимодействии героев и их чувствах.

Уникальная атмосфера и видеопроекции

Для создания особой атмосферы в опере используются видеопроекции, разработанные специально для этой постановки. Они основаны на реальных пейзажах морского побережья Генуи, где разворачивается действие оперы. Художник по свету и видео Паскаль Мари ответственный за визуальное оформление спектакля.

Слова режиссера

«Я остался верен тексту, пытаясь подчеркнуть ключевой элемент — море. Для Симона Бокканегра важно всегда иметь видимый горизонт, но боль и интриги власти застилают его», — делится своими мыслями Андреа Де Роза.

История оперы

Мировая премьера «Симона Бокканегра» состоялась в 1857 году на сцене Ла Фениче по заказу театра. Несмотря на мастерство Верди, опера не вызвала большого интереса у публики и долгое время оставалась в тени. Лишь через 24 года, в 1881 году, композитор совместно с либреттистом Арриго Бойто вернулся к ней, создав новую редакцию, которая и стала основой для современных постановок.

Премьера в Мариинском театре

До настоящего времени «Симон Бокканегра» в Мариинском театре исполнялся только в концертном варианте. На февральской премьере главные партии исполнят солисты оперной труппы, а также известный итальянский бас Ферруччо Фурланетто в роли Якопо Фиеско.

Не упустите возможность увидеть эту невероятную постановку, которая сочетает в себе глубокие эмоции и великолепные визуальные решения!