Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

Постановка
Зазеркалье 12+
Продолжительность 165 минут
Возраст 12+

О спектакле

Магия оперы в детском музыкальном театре Зазеркалье

Детский музыкальный театр «Зазеркалье» представляет оперу Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Либретто, написанное В. Бельским, основано на знаменитой сказке А. Пушкина, что позволяет зрителям насладиться знакомыми персонажами и захватывающими событиями.

Музыкальный руководитель и дирижёр спектакля — народный артист России Павел Бубельников, а постановку осуществляет народный артист России Александр Петров. Их опыт и талант обещают создать настоящую музыкальную сказку на сцене.

Особое внимание в этом спектакле уделяется не только чудесам сюжета, но и потрясающей музыкальной составляющей. Оркестровка поражает мастерством и богатством колорита, что делает каждую ноту незабываемой.

Спектакль понравится как оперным меломанам, так и юным любителям сказок, предоставляя возможность насладиться искусством на высоком уровне.

Фотографии

Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане Сказка о царе Салтане
