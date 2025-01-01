Спектакль Бременские музыканты

Премьера мюзикла о любимых героях

13 декабря на сцене ТЮЗа состоится долгожданная премьера спектакля «Бременские музыканты». Режиссёр Дарья Борисова, выпускница факультета музыкального театра ГИТИСа и номинант премии «Золотая Маска», известна своими яркими и запоминающимися работами в музыкальном театре.

Любимая история в новом свете

Мюзикл «Бременские музыканты» — это классическая история, полная знакомых с детства мелодий и песен, которые мы все знаем наизусть. Эта постановка станет настоящим подарком для зрителей в преддверии Нового года!

Знакомые персонажи и яркие впечатления

Поклонники легендарного мюзикла встретятся с любимыми персонажами — Трубадуром и его друзьями, прекрасной Принцессой, лесными разбойниками и Королём. Их будут исполнять как опытные, так и молодые артисты ТЮЗа.

Цирковая эстетика на сцене

Красочные костюмы и оригинальные декорации, вдохновленные эстетикой Цирка дю Солей, вместе с музыкой живого оркестра придадут знакомой истории новые краски. Этот спектакль станет незабываемым театральным впечатлением для зрителей всех возрастов.

Не пропустите возможность окунуться в атмосферу волшебства и музыки на премьере «Бременских музыкантов»!