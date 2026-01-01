Симфонический концерт. Главный дирижер Алексей Рубин

В сезоне 2026/2027 стартует уникальный цикл симфонических программ, который получил название «Главные дирижеры». Это отличная возможность для зрителей насладиться произведениями от молодых и талантливых дирижеров, представляющих ведущие оперные и симфонические коллективы России. Они готовы представить как известные шедевры, так и новые работы, открывая зрителям свежие ракурсы звучания.
Вторую программу цикла представит Алексей Рубин, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области.
Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!