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Билеты
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band
Билеты от 1000₽
Киноафиша Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band

Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Гия Дзагнидзе — мастер грузинского блюза

Гия Дзагнидзе — талантливый музыкант, вокалист и гитарист, чьё творчество стало символом грузинского блюза. Его уникальное сценическое обаяние и мастерство исполнения делают каждое выступление незабываемым.

Modern Blues Band

Коллектив под руководством Гии Дзагнидзе получил признание за сочетание блюзовых традиций и современных музыкальных элементов. Репертуар группы включает как классические стандарты блюза, так и оригинальные композиции, наполненные душой и энергетикой.

Выступления, которые вдохновляют

Modern Blues Band регулярно выступают на крупных фестивалях и в клубах, создавая атмосферу настоящего праздника блюзовой музыки. Их живое и эмоциональное исполнение не оставляет равнодушным ни одного слушателя.

Эти музыканты продолжают развивать блюз, делая его актуальным для современного слушателя и сохраняя связь с музыкальными корнями жанра.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
20 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
17 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
14 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
5 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band

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