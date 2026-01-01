СимфоМультимедия «Мир игр: Ведьмак и Экспедиция 33»
12+
О концерте

Звуки игровых миров: СимфоМультимедия представит уникальный концерт

СимфоМультимедия приглашает зрителей на совершенно уникальное музыкальное событие. В исполнении Nella Musica Orchestra прозвучат захватывающие саундтреки из популярных видеоигр, которые перенесут вас в увлекательный мир «Ведьмака» и альтернативной Франции эпохи «La Belle Époque».

Загадки Северных Королевств

Концерт начнется с мелодий, знакомых всем поклонникам «Ведьмака». Вы окажетесь в мрачном и опасном Велене, совершите виртуальную прогулку по Скеллиге и ощутите атмосферу Северных Королевств. Однако обратите внимание, в программе не будет баллады «Ламберт, Ламберт»!

Альтернативная Франция

Далее вас ждет музыкальное путешествие в мир «Expedition 33». Эта игра предлагает альтернативный взгляд на Францию АBelle Époque. Мелодии программы произведут на вас впечатление, перенося в красивый и одновременно тревожный Люмьер — альтернативный Париж, который полон захватывающих приключений по богатым локациям Континента.

Эффект визуального сопровождения

Каждый музыкальный номер будет сопровождаться видеоартом с культовыми локациями, сценами и персонажами из обоих игровых миров. Это создает уникальный эффект, который позволит вам не только услышать, но и увидеть каждый шедевр.

Исполняющие солисты

На сцене выступят талантливые солисты: Мария Гредникова, Мария Саитбаталова, Анастасия Рябоштанова и Нарек Мананян. Они подарят зрителям 80 минут без антракта яркой и насыщенной музыкальной программы.

Не пропустите этот уникальный концерт, который объединяет магию игры с живой музыкой!

21 июня воскресенье
19:30
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
от 2200 ₽
1 августа суббота
17:00
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
от 2500 ₽
5 сентября суббота
17:00
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
от 1800 ₽

