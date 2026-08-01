Владимир Широков & Владимир Спиваковский

Концерт Владимира Широкова в уютном баре Петтер

Популярный исполнитель Владимир Широков готов порадовать зрителей своим концертом в любимом многими столичном баре «Петтер». Это мероприятие обещает стать настоящим музыкальным событием.

Уникальная атмосфера

Камерная атмосфера бара «Петтер» идеально подходит для творчества Широкова. Приятное оформление зала в сочетании с вниманием к деталям создаст особую атмосферу для каждого гостя. Вкусные вино и гастрономические изыски от шеф-повара сделают вечер незабываемым.

Планируйте заранее

Не упустите возможность насладиться музыкой в таком замечательном окружении! Билеты на концерт уже доступны для покупки на сайте бара «Петтер». Убедитесь, что вы не пропустите это впечатляющее событие.

До встречи на концерте!