Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Владимир Широков & Владимир Спиваковский
Билеты от 3500₽
Киноафиша Владимир Широков & Владимир Спиваковский

Владимир Широков & Владимир Спиваковский

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте

Концерт Владимира Широкова в уютном баре Петтер

Популярный исполнитель Владимир Широков готов порадовать зрителей своим концертом в любимом многими столичном баре «Петтер». Это мероприятие обещает стать настоящим музыкальным событием.

Уникальная атмосфера

Камерная атмосфера бара «Петтер» идеально подходит для творчества Широкова. Приятное оформление зала в сочетании с вниманием к деталям создаст особую атмосферу для каждого гостя. Вкусные вино и гастрономические изыски от шеф-повара сделают вечер незабываемым.

Планируйте заранее

Не упустите возможность насладиться музыкой в таком замечательном окружении! Билеты на концерт уже доступны для покупки на сайте бара «Петтер». Убедитесь, что вы не пропустите это впечатляющее событие.

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт Владимир Широков & Владимир Спиваковский

Помощь с билетами
Август
28 августа пятница
22:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Игнас Михильс (орган)
6+
Классическая музыка

Игнас Михильс (орган)

2 октября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Волшебный мир Уолта Диснея с органом: Олеся Кравченко, Ольга Сиушкина, Владислав Шавров
6+
Классическая музыка

Волшебный мир Уолта Диснея с органом: Олеся Кравченко, Ольга Сиушкина, Владислав Шавров

7 ноября в 12:00 Дом музыки
от 700 ₽
Pra(Killa'Gramm)
16+
Хип-хоп

Pra(Killa'Gramm)

9 октября в 20:00 Свобода
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше