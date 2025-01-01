Спектакль Шут Балакирев

Трагикомедия Григория Горина

В трагикомедии Григория Горина «Господа артисты» встречаются отдельные выражения ненормативной лексики в смягченном изложении. Эти выражения считались допустимыми для шуток в начале XVIII века. Дирекция театра приносит свои извинения зрителям, желающим их услышать и оплатившим билет.

Историческая справка

Сюжетные коллизии трагикомедии опираются на реальные события эпохи Петра Великого. Главный герой пьесы, придворный шут Иван Александрович Балакирев, был исторической фигурой, существовавшей в русской действительности XVIII века.

Кем был Иван Балакирев

Родился в 1699 году и происходил из дворянской семьи.

В 1715 году был зачислен в солдаты Преображенского полка.

Был доверенным лицом Петра Великого и Екатерины I.

Играл ключевую роль в передаче посланий камергера В.И. Монса и знал о любовной связи Екатерины I с Монсом.

Последствия интриг

После разоблачения романа Екатерины и Монса, последний был казнен, а Балакирев подвергнут аресту, телесным наказаниям и сослан в Роговик около 1724 года. Однако после смерти Петра Великого и восшествия Екатерины I на престол, Балакирева вернули ко двору.

Наследие шута-острослова

К 1740 году образ Балакирева трансформировался в легенду. Благодаря сборнику «Собрание анекдотов Балакирева», выпущенному К.А. Полевым, он стал символом шутовства, дерзости и острословия. Шуточные проделки Балакирева, рискованно обличавшие могущественных, навсегда остались в истории как пример смелости в эпоху, где юмор граничил с опасностью.