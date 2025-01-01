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Шут Балакирев
Билеты от 1100₽
Киноафиша Шут Балакирев

Спектакль Шут Балакирев

Последняя пьеса Григория Горина в постановке Марка Захарова.
Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Трагикомедия Григория Горина

В трагикомедии Григория Горина «Господа артисты» встречаются отдельные выражения ненормативной лексики в смягченном изложении. Эти выражения считались допустимыми для шуток в начале XVIII века. Дирекция театра приносит свои извинения зрителям, желающим их услышать и оплатившим билет.

Историческая справка
Сюжетные коллизии трагикомедии опираются на реальные события эпохи Петра Великого. Главный герой пьесы, придворный шут Иван Александрович Балакирев, был исторической фигурой, существовавшей в русской действительности XVIII века.

Кем был Иван Балакирев

  • Родился в 1699 году и происходил из дворянской семьи.
  • В 1715 году был зачислен в солдаты Преображенского полка.
  • Был доверенным лицом Петра Великого и Екатерины I.
  • Играл ключевую роль в передаче посланий камергера В.И. Монса и знал о любовной связи Екатерины I с Монсом.

Последствия интриг
После разоблачения романа Екатерины и Монса, последний был казнен, а Балакирев подвергнут аресту, телесным наказаниям и сослан в Роговик около 1724 года. Однако после смерти Петра Великого и восшествия Екатерины I на престол, Балакирева вернули ко двору.

Наследие шута-острослова
К 1740 году образ Балакирева трансформировался в легенду. Благодаря сборнику «Собрание анекдотов Балакирева», выпущенному К.А. Полевым, он стал символом шутовства, дерзости и острословия. Шуточные проделки Балакирева, рискованно обличавшие могущественных, навсегда остались в истории как пример смелости в эпоху, где юмор граничил с опасностью.

Режиссер
Марк Захаров
Марк Захаров
В ролях
Сергей Ююкин
Мария Миронова
Мария Миронова
Виктор Раков
Виктор Раков
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Александр Лазарев мл
Александр Лазарев мл

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
25 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
22 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев Шут Балакирев

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