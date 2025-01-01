В трагикомедии Григория Горина «Господа артисты» встречаются отдельные выражения ненормативной лексики в смягченном изложении. Эти выражения считались допустимыми для шуток в начале XVIII века. Дирекция театра приносит свои извинения зрителям, желающим их услышать и оплатившим билет.
Историческая справка
Сюжетные коллизии трагикомедии опираются на реальные события эпохи Петра Великого. Главный герой пьесы, придворный шут Иван Александрович Балакирев, был исторической фигурой, существовавшей в русской действительности XVIII века.
Кем был Иван Балакирев
Последствия интриг
После разоблачения романа Екатерины и Монса, последний был казнен, а Балакирев подвергнут аресту, телесным наказаниям и сослан в Роговик около 1724 года. Однако после смерти Петра Великого и восшествия Екатерины I на престол, Балакирева вернули ко двору.
Наследие шута-острослова
К 1740 году образ Балакирева трансформировался в легенду. Благодаря сборнику «Собрание анекдотов Балакирева», выпущенному К.А. Полевым, он стал символом шутовства, дерзости и острословия. Шуточные проделки Балакирева, рискованно обличавшие могущественных, навсегда остались в истории как пример смелости в эпоху, где юмор граничил с опасностью.