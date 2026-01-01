Спектакль Notre Dame de Paris

Notre Dame de Paris
Новая версия мюзикла «Notre-Dame de Paris» в БКЗ «Октябрьский»

В БКЗ «Октябрьский» представят уникальную версию мюзикла «Notre-Dame de Paris», основанного на знаменитом романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Этот спектакль известен не только огромным количеством проданных билетов, но и песней «Belle», которая получила признание как лучшая во Франции. История любви и страсти юной цыганки Эсмеральды и верного Квазимодо продолжает завораживать зрителей.

Версию спектакля подготовила команда «Opera XXI», в которую вошли солисты оперных театров Москвы и рок-группа «Симфония». Это сотрудничество обещает создать необычное музыкальное сопровождение, сочетая элементы рока и оперы, что непременно порадует поклонников глубоких и эмоциональных произведений.

Музыка мюзикла, написанного Риккардо Коччанте и Люком Пламондоном, в этом исполнении дополнена легендарными хитами, которые связывают сюжетную линию. Все тексты переведены на русский язык, а главные герои станут ближе к зрителю благодаря историческим образам.

Режиссирует этот проект Григорян Киракос, также выступающий в роли продюсера и арт-директора «Opera XXI». Не упустите возможность увидеть этот музыкальный шедевр на сцене!

Декабрь
2 декабря среда
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1000 ₽

