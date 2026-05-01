Шоу саундтреков: Hans Zimmer Symphony. От Гладиатора до Интерстеллар

В Арт-пространстве «Особняк 1898» состоится долгожданная премьера шоу саундтреков Hans Zimmer Symphony. Это грандиозное музыкальное событие приурочено к официальному открытию нового коллектива VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.
Зрители станут первыми, кто услышит легендарные композиции Ханса Циммера в исполнении оркестра виртуозов Южной столицы. Шоу подарит неповторимую атмосферу культовых фильмов и блокбастеров, в которых музыка Циммера занимает особое место.
В программе будут представлены значимые работы композитора:
Ханс Циммер — один из самых влиятельных кинокомпозиторов современности. Он обладатель премии «Оскар», двукратный лауреат «Золотого глобуса» и трёхкратный обладатель премии «Грэмми». Его музыка звучит в более чем 150 фильмах, создавая уникальную атмосферу и усиливая эмоциональное воздействие на зрителя.
VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA — новый музыкальный коллектив из Ростова-на-Дону, объединивший талантливых музыкантов-исполнителей с богатым сценическим опытом. Открытие этого коллектива знаменует начало новой главы в культурной жизни города и предлагает зрителям уникальный формат симфонических шоу.
Формат: симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из фильмов.
Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.
Продолжительность концерта: 75 минут.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.