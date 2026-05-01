Шоу саундтреков: Hans Zimmer Symphony. От Гладиатора до Интерстеллар

Возраст 6+

О концерте

Премьера шоу Hans Zimmer Symphony в Ростове-на-Дону

В Арт-пространстве «Особняк 1898» состоится долгожданная премьера шоу саундтреков Hans Zimmer Symphony. Это грандиозное музыкальное событие приурочено к официальному открытию нового коллектива VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.

Зрители станут первыми, кто услышит легендарные композиции Ханса Циммера в исполнении оркестра виртуозов Южной столицы. Шоу подарит неповторимую атмосферу культовых фильмов и блокбастеров, в которых музыка Циммера занимает особое место.

Знаковые произведения

В программе будут представлены значимые работы композитора:

  • эпическая композиция «Time» из фильма «Начало»;
  • величественная музыка из «Короля Льва»;
  • саундтрек из фильма «Интерстеллар»;
  • захватывающие темы из «Пиратов Карибского моря»;
  • знаменитая музыка из «Гладиатора»;
  • и многие другие шедевры.

О музыке Ханса Циммера

Ханс Циммер — один из самых влиятельных кинокомпозиторов современности. Он обладатель премии «Оскар», двукратный лауреат «Золотого глобуса» и трёхкратный обладатель премии «Грэмми». Его музыка звучит в более чем 150 фильмах, создавая уникальную атмосферу и усиливая эмоциональное воздействие на зрителя.

О VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA

VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA — новый музыкальный коллектив из Ростова-на-Дону, объединивший талантливых музыкантов-исполнителей с богатым сценическим опытом. Открытие этого коллектива знаменует начало новой главы в культурной жизни города и предлагает зрителям уникальный формат симфонических шоу.

О шоу

Формат: симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из фильмов.

Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.

Продолжительность концерта: 75 минут.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

30 мая суббота
19:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
27 июня суббота
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 2300 ₽

