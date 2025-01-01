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Шоу Камон, Alka
Киноафиша Шоу Камон, Alka

Спектакль Шоу Камон, Alka

Постановка
Театральный центр на Коломенской 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкально-танцевальное интерактивное шоу в Театральном центре на Коломенской

Приглашаем вас на захватывающее музыкально-танцевальное интерактивное шоу «Камон, Alka»! Это уникальное представление погружает зрителей в бурю эмоций и атмосферу забытой жизни многомиллионной коммуналки. Здесь встречаются радость и шум, страсть и дружба, а также любовные интриги и весёлые скандалы.

Персонажи и музыка

Персонажи шоу разнообразны и незабываемы: милые, душевные, озорные и забавные. Их истории отражают отношения между собой и окружающим миром, создавая яркую и живую картину. Шоу насыщено прекрасной музыкой, знакомыми песнями и танцами, которые подарят вам море позитива.

На сцене выступают талантливые артисты: вокалисты Анастасия Пишкова, Анна Суховетченко и Екатерина Степаненко, а также танцоры Татьяна Симонова, Екатерина Колоскова, Игорь Соколов и Александр Вечкунин. Литературный сценарий написан Евгенией Яхонтовой, а закадровый текст читает Сергей Барбаш.

Идея и постановка

Идея и постановка шоу принадлежит White Ballet Company, которая стремится создать атмосферу, далёкую от современных технологий. Мы приглашаем вас окунуться в мир без компьютеров, мобильных телефонов и боевиков — мир немного наивный, но добрый!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу и насладиться атмосферой, полной искренних чувств и ярких эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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