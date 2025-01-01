Спектакль НеЛиверпульская четверка

Интерактивная комедия в театральном баре

«НеЛиверпульская четверка» — это захватывающая история о дружбе и взрослении, основанная на книге Микаэля Ниэми «Популярная музыка из Виттулы». Действие происходит в глухой деревне на севере Швеции в 60-е и 70-е годы.

Детство в шведской глуши не так уж и отличается от жизни в небольшом советском городке: шалости, разбитые коленки, мистические истории про мертвую бабушку и сельские свадьбы. Несмотря на различия в культурах, шрамы на коленках у всех одинаковы, и у каждого есть воспоминания о первой дружбе, важной музыке и первой попойке.

Сюжет и атмосфера

Спектакль рассказывает о группе мальчишек, которые в своем захолустном городке решают организовать музыкальную группу. Это простая и понятная история о том, что делает человека тем, кто он есть. Музыка связывает их, формирует общий культурный код и позволяет им встретиться с собой в подростковом возрасте — важный момент, который становится особенно значимым спустя годы.

Спектакль представляет собой невероятно смешной барный сторителлинг о простых житейских вещах. Зрители окажутся в самом центре событий — от школьного концерта до шведско-финской свадьбы, конечно же, не обойдется без драки! У вас есть возможность участвовать в чемпионате по литроболу или даже оказаться в финской бане!

Интерактивность и комфорт

Не забудьте занять место в первом ряду, чтобы не пропустить самое интересное!

Сбор гостей начинается за час до спектакля. Заказы на баре принимаются до и после выступления, а также в перерыве. В билетах на столики №9, №7 и №8 включены угощение и специальный напиток “финская свадьба” во втором действии.

Присоединяйтесь к этому увлекательному приключению и насладитесь атмосферой юности, музыки и смеха!