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Церковь Пресвятого Макчикена
Киноафиша Церковь Пресвятого Макчикена

Спектакль Церковь Пресвятого Макчикена

16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о подростках для зрителей любых возрастов

«Церковь Пресвятого Макчикена» — это спектакль о подростках для всех, в котором зрители смогут вспомнить свою молодость, полную переживаний и надежд. Это постановка-воспоминание о хрупкости чувств, силе эмоций и важности вовремя произнесённых слов. Она затрагивает истории первой любви и столкновения с жизненными трудностями, знакомые каждому.

Шестеро подростков, одна «Церковь»

Сюжет спектакля рассказывает о жизни шести подростков, которые, подобно героям культового фильма «Завтрак», создают своё объединение, называемое «Церковь». На заброшенной остановке они делятся друг с другом своими проблемами: первая влюблённость, непонимание со стороны родителей и сверстников, стремление быть взрослыми и успешными. В этом идеальном мире у каждого есть своя роль, но часто эти роли не совпадают с внутренними переживаниями героев.

Реальность и идеальный мир

Спектакль показывает, как порой идеальные образы и мечты оказываются разрушенными столкновением с реальностью. Жизненные события могут пошатнуть не только веру в мечты, но и само существование.

«Цель собраний школьников — рефлексия, открытый диалог и анализ своих переживаний. Переживания стандартны и понятны: конфликты с родителями, первая любовь, навязанные взрослыми шаблоны, от которых ребята пытаются отказаться», — говорит Алёна Ходыкова.

Вкус юности

Как замечает Ника Маккена, «постановку действительно можно сравнить с любимым соусом к сухой картошке (или суровой реальности). Он нежен и сладок, как мимолетная юность. Да, вкус нашей жизни порой отдает печальной кислинкой, но в сочетании с нашими стремлениями и теплом он достоин того, чтобы его распробовали».

О спектакле

«Церковь Пресвятого Макчикена» — первая профессиональная постановка одноимённой пьесы Марии Малухиной в Санкт-Петербурге. Режиссёром выступила Анна Овчинникова, а художественное оформление подготовила Валерия Камольцева. Медиахудожником является Дмитрий Сизов.

Действующие лица и исполнители:

  • Шамес — Илья Павлов
  • Саша — Иван Вальберг / Владислав Мезенин
  • Лана — Екатерина Домашенко / Юлия Шафир
  • Лизон — Дарья Мовельян
  • Ринго — Даниил Акимкин
  • Женя Рогозина — Диана Господинова / Настя Иванова

Спектакль включает музыкальные композиции от групп «Парнишка», «Upper! Upper!» и исполнителя Лэривейн. Премьера состоялась 12 и 13 ноября 2022 года на новой сцене Театра Поколений.

Режиссер
Анна Овчинникова
В ролях
Илья Павлов
Иван Вальберг
Владислав Мезенин
Екатерина Домашенко
Юлия Шафир

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
19:30 от 1100 ₽

Фотографии

Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена Церковь Пресвятого Макчикена

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