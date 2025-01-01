Спектакль Церковь Пресвятого Макчикена

Спектакль о подростках для зрителей любых возрастов

«Церковь Пресвятого Макчикена» — это спектакль о подростках для всех, в котором зрители смогут вспомнить свою молодость, полную переживаний и надежд. Это постановка-воспоминание о хрупкости чувств, силе эмоций и важности вовремя произнесённых слов. Она затрагивает истории первой любви и столкновения с жизненными трудностями, знакомые каждому.

Шестеро подростков, одна «Церковь»

Сюжет спектакля рассказывает о жизни шести подростков, которые, подобно героям культового фильма «Завтрак», создают своё объединение, называемое «Церковь». На заброшенной остановке они делятся друг с другом своими проблемами: первая влюблённость, непонимание со стороны родителей и сверстников, стремление быть взрослыми и успешными. В этом идеальном мире у каждого есть своя роль, но часто эти роли не совпадают с внутренними переживаниями героев.

Реальность и идеальный мир

Спектакль показывает, как порой идеальные образы и мечты оказываются разрушенными столкновением с реальностью. Жизненные события могут пошатнуть не только веру в мечты, но и само существование.

«Цель собраний школьников — рефлексия, открытый диалог и анализ своих переживаний. Переживания стандартны и понятны: конфликты с родителями, первая любовь, навязанные взрослыми шаблоны, от которых ребята пытаются отказаться», — говорит Алёна Ходыкова.

Вкус юности

Как замечает Ника Маккена, «постановку действительно можно сравнить с любимым соусом к сухой картошке (или суровой реальности). Он нежен и сладок, как мимолетная юность. Да, вкус нашей жизни порой отдает печальной кислинкой, но в сочетании с нашими стремлениями и теплом он достоин того, чтобы его распробовали».

О спектакле

«Церковь Пресвятого Макчикена» — первая профессиональная постановка одноимённой пьесы Марии Малухиной в Санкт-Петербурге. Режиссёром выступила Анна Овчинникова, а художественное оформление подготовила Валерия Камольцева. Медиахудожником является Дмитрий Сизов.

Действующие лица и исполнители:

Шамес — Илья Павлов

Саша — Иван Вальберг / Владислав Мезенин

Лана — Екатерина Домашенко / Юлия Шафир

Лизон — Дарья Мовельян

Ринго — Даниил Акимкин

Женя Рогозина — Диана Господинова / Настя Иванова

Спектакль включает музыкальные композиции от групп «Парнишка», «Upper! Upper!» и исполнителя Лэривейн. Премьера состоялась 12 и 13 ноября 2022 года на новой сцене Театра Поколений.