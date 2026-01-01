Оповещения от Киноафиши
Шоу «Импровизаторы». 10 лет
Шоу «Импровизаторы». 10 лет

18+
Возраст 18+

О концерте

Шоу «Импровизаторы» в Казани

В Казань МВЦ «Казань Экспо» приедут участники популярного шоу «Импровизаторы». Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун создают комедийные сюжеты в режиме реального времени, делая каждое выступление уникальным.

Комедия на глазах зрителей

«Импровизаторы» — это формат, где комедия рождается прямо на сцене, без сценария и заранее подготовленных шуток. Артисты воплощают на сцене только те идеи, которые подсказывают зрители, превращая их в соавторов безумного вечера.

Для любителей смеха и креатива

Это шоу привлечет тех, кто ценит импровизацию и остроумие. Смена тем и неожиданные повороты делают каждый спектакль непредсказуемым и захватывающим.

Возрастное ограничение

Обратите внимание: шоу имеет возрастное ограничение 18+.

Купить билет на концерт Шоу «Импровизаторы». 10 лет

Помощь с билетами
В других городах
Май
30 мая суббота
19:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 1800 ₽

