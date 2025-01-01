Шоу дельфинов в Сочинском дельфинарии

Приготовьтесь к увлекательному спектаклю «Быть дельфином», который пройдет в Сочинском дельфинарии. В этом захватывающем шоу участвуют не только черноморские дельфины, но и нейросеть аква, а также белые киты и морской лев.

Интересные факты о шоу

Шоу «Быть дельфином» предлагает зрителям уникальную возможность увидеть взаимодействие человека и искусственного интеллекта, что делает его особенно актуальным в наши дни. С помощью современных технологий данный проект ставит акцент на важности сохранения морской экосистемы и защиты дельфинов.

Правила посещения

Обратите внимание на некоторые важные условия для посещения шоу:

С одним взрослым может пройти только один ребенок до 5 лет при наличии свидетельства о рождении или другого документа, подтверждающего возраст ребенка. Отдельное место для ребенка не предоставляется.

Документы, подтверждающие возраст ребенка, необходимо предъявить администрации на входе. В противном случае, в посещении мероприятия может быть отказано.

Дети от 5 лет должны приобретать полноценный билет.

Дети до 10 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Не упустите возможность стать свидетелями этого удивительного представления и провести незабываемое время в компании дельфинов и их морских друзей!