Приготовьтесь к увлекательному спектаклю «Быть дельфином», который пройдет в Сочинском дельфинарии. В этом захватывающем шоу участвуют не только черноморские дельфины, но и нейросеть аква, а также белые киты и морской лев.
Шоу «Быть дельфином» предлагает зрителям уникальную возможность увидеть взаимодействие человека и искусственного интеллекта, что делает его особенно актуальным в наши дни. С помощью современных технологий данный проект ставит акцент на важности сохранения морской экосистемы и защиты дельфинов.
Обратите внимание на некоторые важные условия для посещения шоу:
