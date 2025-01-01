Меню
Шоу дельфинов в Сочинском дельфинарии

Приготовьтесь к увлекательному спектаклю «Быть дельфином», который пройдет в Сочинском дельфинарии. В этом захватывающем шоу участвуют не только черноморские дельфины, но и нейросеть аква, а также белые киты и морской лев.

Интересные факты о шоу

Шоу «Быть дельфином» предлагает зрителям уникальную возможность увидеть взаимодействие человека и искусственного интеллекта, что делает его особенно актуальным в наши дни. С помощью современных технологий данный проект ставит акцент на важности сохранения морской экосистемы и защиты дельфинов.

Правила посещения

Обратите внимание на некоторые важные условия для посещения шоу:

  • С одним взрослым может пройти только один ребенок до 5 лет при наличии свидетельства о рождении или другого документа, подтверждающего возраст ребенка. Отдельное место для ребенка не предоставляется.
  • Документы, подтверждающие возраст ребенка, необходимо предъявить администрации на входе. В противном случае, в посещении мероприятия может быть отказано.
  • Дети от 5 лет должны приобретать полноценный билет.
  • Дети до 10 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Не упустите возможность стать свидетелями этого удивительного представления и провести незабываемое время в компании дельфинов и их морских друзей!

Декабрь
11 декабря четверг
13:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
12 декабря пятница
13:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
13 декабря суббота
13:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
14 декабря воскресенье
13:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16 декабря вторник
13:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
17 декабря среда
13:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
18 декабря четверг
13:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
19 декабря пятница
13:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
20 декабря суббота
13:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
21 декабря воскресенье
13:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
23 декабря вторник
13:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
24 декабря среда
13:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽
16:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 1500 ₽

В ближайшие дни

