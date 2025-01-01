Комплексная программа в Сочинском дельфинарии

Сочинский дельфинарий предлагает уникальную комплексную программу, которая включает в себя посещение Зоопарка РИО, Океанариума, Пингвинария и Сада бабочек. В качестве приятного бонуса посетители могут попробовать VR игру.

Зоопарк РИО

Зоопарк РИО — это первый и единственный зоопарк в центре Сочи, работающий ежедневно. Здесь представлено более 50 экзотических животных, включая лемуров, попугаев, фазанов, обезьян, крокодилов, питонов и многие другие. Все уголки природы мастерски воссозданы художниками, что позволяет увидеть животных в условиях, близких к их естественной среде обитания.

Для самых маленьких гостей предусмотрен специальный уголок, где они могут познакомиться с животными, пообщаться с ними и сделать отличные фотографии на память. Также зоопарк проводит «живые уроки» по зоологии, что помогает развивать у детей доброту, чуткость и любовь к природе.

Океанариум

Погружаясь в мир Океанариума, вы откроете для себя тайны подводного мира. Здесь вы найдете более 100 видов морских и речных обитателей. Каждую час проводятся бесплатные экскурсии, а дети до 5 лет могут посетить Океанариум совершенно бесплатно.

Не упустите возможность покормить карпов Кои с рук! Мы работаем без перерывов и выходных с 10:00 до 20:00.

Пингвинарий

Кто сказал, что для встречи с живыми пингвинами нужно лететь в Антарктиду? В нашем пингвинарии созданы все условия для этих удивительных птиц. Зал оформлен с вольерами и водопадами, где поддерживается температура воздуха +18 градусов и вода +20 градусов, что максимально приближает среду обитания пингвинов к естественной.

Сад бабочек

Сад живых экзотических бабочек представляет собой настоящую тропическую сказку. Здесь можно увидеть яркие бабочки из стран Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки, некоторые из которых имеют размах крыльев до 30 см. Особый интерес вызывает инкубатор-инсектариум, где можно наблюдать за превращением куколки в бабочку.

Приглашаем вас в Сочинский дельфинарий для уникального опыта и незабываемых эмоций!