Выставка попугаев в Сочи: уникальный опыт общения с пернатыми артистами

Удивительное пространство, где живут самые общительные, красочные и талантливые попугаи, приглашает вас в гости! Это не просто клетки zоопарка, а настоящий дом крылатых артистов. Здесь вы сможете не только посмотреть на птиц, но и по-настоящему пообщаться с ними: покормить, погладить, сфотографироваться и даже услышать забавные слова.

Как правильно взаимодействовать с попугаями

Для того чтобы ваше общение с попугаями было приятным и безопасным, соблюдайте следующие правила:

Можно и нужно: Аккуратно гладить попугаев (если они идут на контакт). Кормить специальным кормом из рук. Спокойно и медленно двигаться, говорите негромко. Делать красивые фотографии без вспышки.

Строго нельзя: Кричать, бегать и делать резкие движения. Пытаться поймать или напугать птицу. Кормить своей едой (шоколад, авокадо и соль — яд для попугаев!). Проходить с собственными животными.



Перед входом в выставку

Перед тем как войти в удивительный мир попугаев, выполните несколько простых требований:

Обработайте руки антисептиком.

Наденьте бахилы.

Не берите с собой напитки и еду.

Дети до 10 лет могут посещать зал только в сопровождении взрослого.

Правила в зале

На выставке важно следить за поведением и окружающей средой:

Внимательно смотрите под ноги — там могут гулять птицы.

Слушайте администратора и выполняйте его просьбы при общении с попугаями.

Кормить попугаев можно только специальным кормом, который можно приобрести у администратора.

Используйте фотоаппарат или телефон в режиме «без вспышки».

Внешний вид и личные вещи

При посещении выставки рекомендуем учесть следующие советы:

Снимите всю бижутерию и очки.

Не позволяйте птицам грызть пуговицы и другие предметы — команда не несет ответственности за сохранность ваших вещей.

Имейте в виду: когтями птицы могут зацепить вашу одежду. У администратора можно приобрести накидку.

Обратите внимание

В случае несоблюдения правил администрация оставляет за собой право отказать в посещении. Оплата в этом случае не возвращается. Посетители, причинившие вред попугаям или имуществу, обязаны оплатить стоимость лечения или ремонта в полном объёме.