Выставка попугаев в Сочи: уникальный опыт общения с пернатыми артистами
Удивительное пространство, где живут самые общительные, красочные и талантливые попугаи, приглашает вас в гости! Это не просто клетки zоопарка, а настоящий дом крылатых артистов. Здесь вы сможете не только посмотреть на птиц, но и по-настоящему пообщаться с ними: покормить, погладить, сфотографироваться и даже услышать забавные слова.
Как правильно взаимодействовать с попугаями
Для того чтобы ваше общение с попугаями было приятным и безопасным, соблюдайте следующие правила:
- Можно и нужно:
- Аккуратно гладить попугаев (если они идут на контакт).
- Кормить специальным кормом из рук.
- Спокойно и медленно двигаться, говорите негромко.
- Делать красивые фотографии без вспышки.
- Строго нельзя:
- Кричать, бегать и делать резкие движения.
- Пытаться поймать или напугать птицу.
- Кормить своей едой (шоколад, авокадо и соль — яд для попугаев!).
- Проходить с собственными животными.
Перед входом в выставку
Перед тем как войти в удивительный мир попугаев, выполните несколько простых требований:
- Обработайте руки антисептиком.
- Наденьте бахилы.
- Не берите с собой напитки и еду.
- Дети до 10 лет могут посещать зал только в сопровождении взрослого.
Правила в зале
На выставке важно следить за поведением и окружающей средой:
- Внимательно смотрите под ноги — там могут гулять птицы.
- Слушайте администратора и выполняйте его просьбы при общении с попугаями.
- Кормить попугаев можно только специальным кормом, который можно приобрести у администратора.
- Используйте фотоаппарат или телефон в режиме «без вспышки».
Внешний вид и личные вещи
При посещении выставки рекомендуем учесть следующие советы:
- Снимите всю бижутерию и очки.
- Не позволяйте птицам грызть пуговицы и другие предметы — команда не несет ответственности за сохранность ваших вещей.
- Имейте в виду: когтями птицы могут зацепить вашу одежду. У администратора можно приобрести накидку.
Обратите внимание
В случае несоблюдения правил администрация оставляет за собой право отказать в посещении. Оплата в этом случае не возвращается. Посетители, причинившие вред попугаям или имуществу, обязаны оплатить стоимость лечения или ремонта в полном объёме.