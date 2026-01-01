Оповещения от Киноафиши
Попугариум
Попугариум

Попугариум

0+
Возраст 0+

О выставке

Выставка попугаев в Сочи: уникальный опыт общения с пернатыми артистами

Удивительное пространство, где живут самые общительные, красочные и талантливые попугаи, приглашает вас в гости! Это не просто клетки zоопарка, а настоящий дом крылатых артистов. Здесь вы сможете не только посмотреть на птиц, но и по-настоящему пообщаться с ними: покормить, погладить, сфотографироваться и даже услышать забавные слова.

Как правильно взаимодействовать с попугаями

Для того чтобы ваше общение с попугаями было приятным и безопасным, соблюдайте следующие правила:

  • Можно и нужно:
    • Аккуратно гладить попугаев (если они идут на контакт).
    • Кормить специальным кормом из рук.
    • Спокойно и медленно двигаться, говорите негромко.
    • Делать красивые фотографии без вспышки.
  • Строго нельзя:
    • Кричать, бегать и делать резкие движения.
    • Пытаться поймать или напугать птицу.
    • Кормить своей едой (шоколад, авокадо и соль — яд для попугаев!).
    • Проходить с собственными животными.

Перед входом в выставку

Перед тем как войти в удивительный мир попугаев, выполните несколько простых требований:

  • Обработайте руки антисептиком.
  • Наденьте бахилы.
  • Не берите с собой напитки и еду.
  • Дети до 10 лет могут посещать зал только в сопровождении взрослого.

Правила в зале

На выставке важно следить за поведением и окружающей средой:

  • Внимательно смотрите под ноги — там могут гулять птицы.
  • Слушайте администратора и выполняйте его просьбы при общении с попугаями.
  • Кормить попугаев можно только специальным кормом, который можно приобрести у администратора.
  • Используйте фотоаппарат или телефон в режиме «без вспышки».

Внешний вид и личные вещи

При посещении выставки рекомендуем учесть следующие советы:

  • Снимите всю бижутерию и очки.
  • Не позволяйте птицам грызть пуговицы и другие предметы — команда не несет ответственности за сохранность ваших вещей.
  • Имейте в виду: когтями птицы могут зацепить вашу одежду. У администратора можно приобрести накидку.

Обратите внимание

В случае несоблюдения правил администрация оставляет за собой право отказать в посещении. Оплата в этом случае не возвращается. Посетители, причинившие вред попугаям или имуществу, обязаны оплатить стоимость лечения или ремонта в полном объёме.

Купить билет на выставка Попугариум

Февраль
Март
26 февраля четверг
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 600 ₽
27 февраля пятница
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
28 февраля суббота
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 600 ₽
1 марта воскресенье
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
2 марта понедельник
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 600 ₽
3 марта вторник
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
4 марта среда
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 600 ₽
5 марта четверг
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
6 марта пятница
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 600 ₽
7 марта суббота
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
8 марта воскресенье
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 600 ₽
9 марта понедельник
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
10 марта вторник
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 600 ₽
11 марта среда
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
12 марта четверг
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 600 ₽
13 марта пятница
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
14 марта суббота
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»
от 600 ₽
15 марта воскресенье
10:00
Сочинский дельфинарий Сочи, Егорова, 1, в парке «Ривьера»

В ближайшие дни

Океанариум
0+
Естественно-научные
Океанариум
4 марта в 10:00 Сочинский дельфинарий
от 700 ₽
