Экскурсия по Сочи: Порт, Парк, Дольмены

Приглашаем вас на уникальную индивидуальную прогулку по центру Сочи с гидом-фотографом. Чтобы ваша экскурсия прошла без заминок, пожалуйста, зарегистрируйтесь у организатора сразу после покупки билета. Вы получите телефон гида для связи и сможете задать все интересующие вас вопросы.

Регистрация:

Телефон (Telegram): +7(912)076 70 52

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Что вас ждет на экскурсии?

Вас ожидает час насыщенной программы, во время которой вы познакомитесь с самыми знаковыми местами Сочи:

Морской вокзал Сочи: Это один из символов города, выполненный в ампирном стиле, с величественной 71-метровой башней.

Это один из символов города, выполненный в ампирном стиле, с величественной 71-метровой башней. Форт Александрия: Уникальная историческая постройка с впечатляющей каменной кладкой.

Уникальная историческая постройка с впечатляющей каменной кладкой. Зимний театр: «Дом» фестиваля «Кинотавр», важное культурное место города.

«Дом» фестиваля «Кинотавр», важное культурное место города. Приморский парк: Живописная прогулочная зона вдоль береговой линии Черного моря.

Живописная прогулочная зона вдоль береговой линии Черного моря. Фитофантазия: Уютный зеленый уголок, где можно отдохнуть от городской суеты.

Уютный зеленый уголок, где можно отдохнуть от городской суеты. Старинные дома: Погружение в историю Сочи через архитектурные памятники.

Погружение в историю Сочи через архитектурные памятники. Дольмены: Загадочные и древние сооружения, которые хранят тайны ушедших цивилизаций.

Уникальные возможности для фотографий

Во время экскурсии профессиональный фотограф сделает атмосферные снимки, которые запечатлеют вашу личность и красоту города. Не переживайте, если вы не модель: наши гиды имеют более 10 лет опыта в съёмке и помогут вам расслабиться перед объективом.

После экскурсии

В течение недели после прогулки вы получите более 50 обработанных фотографий на вашу почту. Экскурсия рассчитана на 1-4 человека, но при желании можно увеличить группу:

1360 руб./чел. для компаний от 6 до 9 человек;

1000 руб./чел. для компаний от 10 человек.

Не упустите возможность увидеть Сочи с новой стороны и создать незабываемые воспоминания с помощью профессиональной фотографии!