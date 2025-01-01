Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фото-приключение по центру Сочи: порт, парк, дольмены
Киноафиша Фото-приключение по центру Сочи: порт, парк, дольмены

Фото-приключение по центру Сочи: порт, парк, дольмены

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Экскурсия по Сочи: Порт, Парк, Дольмены

Приглашаем вас на уникальную индивидуальную прогулку по центру Сочи с гидом-фотографом. Чтобы ваша экскурсия прошла без заминок, пожалуйста, зарегистрируйтесь у организатора сразу после покупки билета. Вы получите телефон гида для связи и сможете задать все интересующие вас вопросы.

Регистрация:
Телефон (Telegram): +7(912)076 70 52
Телеграм-бот: t.me/travelhead_bot

Что вас ждет на экскурсии?

Вас ожидает час насыщенной программы, во время которой вы познакомитесь с самыми знаковыми местами Сочи:

  • Морской вокзал Сочи: Это один из символов города, выполненный в ампирном стиле, с величественной 71-метровой башней.
  • Форт Александрия: Уникальная историческая постройка с впечатляющей каменной кладкой.
  • Зимний театр: «Дом» фестиваля «Кинотавр», важное культурное место города.
  • Приморский парк: Живописная прогулочная зона вдоль береговой линии Черного моря.
  • Фитофантазия: Уютный зеленый уголок, где можно отдохнуть от городской суеты.
  • Старинные дома: Погружение в историю Сочи через архитектурные памятники.
  • Дольмены: Загадочные и древние сооружения, которые хранят тайны ушедших цивилизаций.

Уникальные возможности для фотографий

Во время экскурсии профессиональный фотограф сделает атмосферные снимки, которые запечатлеют вашу личность и красоту города. Не переживайте, если вы не модель: наши гиды имеют более 10 лет опыта в съёмке и помогут вам расслабиться перед объективом.

После экскурсии

В течение недели после прогулки вы получите более 50 обработанных фотографий на вашу почту. Экскурсия рассчитана на 1-4 человека, но при желании можно увеличить группу:

  • 1360 руб./чел. для компаний от 6 до 9 человек;
  • 1000 руб./чел. для компаний от 10 человек.

Не упустите возможность увидеть Сочи с новой стороны и создать незабываемые воспоминания с помощью профессиональной фотографии!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 27 июля
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 29 июля
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 31 июля
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 1 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 2 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 3 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 4 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 5 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 7 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 8 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 9 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 10 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 12 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 14 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 15 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 16 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 17 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 19 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 21 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 22 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 23 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 24 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 26 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 28 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 29 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 30 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 31 августа
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 2 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 4 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 5 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 6 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 7 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 9 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 11 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 12 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 13 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 14 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 16 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 18 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 19 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 20 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 21 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 23 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 25 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 26 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 27 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 28 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽
Сочи, 30 сентября
Морской порт Сочи Сочи, Войкова, 1
10:00 от 6000 ₽ 13:00 от 6000 ₽ 16:00 от 6000 ₽

В ближайшие дни

Шоу динозавров
0+
Естественно-научные Интерактивный
Шоу динозавров
29 июля в 19:00 Море-молл
от 1870 ₽
Шоу динозавров
0+
Естественно-научные Интерактивный
Шоу динозавров
29 июля в 17:00 Море-молл
от 1870 ₽
Шоу динозавров
0+
Естественно-научные Интерактивный
Шоу динозавров
31 июля в 14:00 Море-молл
от 1870 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше