Приглашаем вас на уникальную индивидуальную прогулку по центру Сочи с гидом-фотографом. Чтобы ваша экскурсия прошла без заминок, пожалуйста, зарегистрируйтесь у организатора сразу после покупки билета. Вы получите телефон гида для связи и сможете задать все интересующие вас вопросы.
Регистрация:
Телефон (Telegram): +7(912)076 70 52
Телеграм-бот: t.me/travelhead_bot
Вас ожидает час насыщенной программы, во время которой вы познакомитесь с самыми знаковыми местами Сочи:
Во время экскурсии профессиональный фотограф сделает атмосферные снимки, которые запечатлеют вашу личность и красоту города. Не переживайте, если вы не модель: наши гиды имеют более 10 лет опыта в съёмке и помогут вам расслабиться перед объективом.
В течение недели после прогулки вы получите более 50 обработанных фотографий на вашу почту. Экскурсия рассчитана на 1-4 человека, но при желании можно увеличить группу:
Не упустите возможность увидеть Сочи с новой стороны и создать незабываемые воспоминания с помощью профессиональной фотографии!