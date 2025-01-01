Волшебная программа для всей семьи в театре «Фонарик»

Приглашаем детей от 6 лет и их родителей на уникальный спектакль «Щелкунчик, Мари и Мышиный Король» в театре «Фонарик». Продолжительность программы, включающей мини-фуршет и спектакль, составляет около 1 часа 15 минут.

Программа посещения

В программу входят:

Театрализованная встреча с Смотрителем замка или Прекрасной Дамой

Спектакль

Мини-фуршет для детей сразу после представления

Возможность сфотографироваться с артистами в декорациях

Увлекательная история

Вы любите слушать захватывающие истории зимними вечерами, сидя у камина? Если да, то «Щелкунчик» — это то, что вам нужно!

На сцене две дамы преклонного возраста сидят у камина и рассказывают историю о Щелкунчике. Они настолько увлекаются рассказом, что забывают о вязании и представляют зрителям калейдоскоп героев всем известной сказки.

Но не все так просто — оказывается, камин, у которого они сидят, вовсе не камин, и здесь всё не так, как кажется!

Новаторский подход

Спектакль «Щелкунчик, Мари и Мышиный Король» предлагает новаторское прочтение произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Обращаем внимание любителей традиционных постановок: сюжет близок к оригиналу, который порой теряется в множестве интерпретаций.

Историю вам расскажут актеры, куклы и маски. Зрители расположены в центре зала, и действие происходит вокруг них на 360 градусов. Это означает, что заскучать на заднем ряду просто не получится!

Приходите и погружайтесь в волшебный мир «Щелкунчика» вместе с нами!