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Щелкунчик, Мари и Мышиный король
Киноафиша Щелкунчик, Мари и Мышиный король

Спектакль Щелкунчик, Мари и Мышиный король

Постановка
Фонарик. Театр для детей в старинном замке 6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебная программа для всей семьи в театре «Фонарик»

Приглашаем детей от 6 лет и их родителей на уникальный спектакль «Щелкунчик, Мари и Мышиный Король» в театре «Фонарик». Продолжительность программы, включающей мини-фуршет и спектакль, составляет около 1 часа 15 минут.

Программа посещения

В программу входят:

  • Театрализованная встреча с Смотрителем замка или Прекрасной Дамой
  • Спектакль
  • Мини-фуршет для детей сразу после представления
  • Возможность сфотографироваться с артистами в декорациях

Увлекательная история

Вы любите слушать захватывающие истории зимними вечерами, сидя у камина? Если да, то «Щелкунчик» — это то, что вам нужно!

На сцене две дамы преклонного возраста сидят у камина и рассказывают историю о Щелкунчике. Они настолько увлекаются рассказом, что забывают о вязании и представляют зрителям калейдоскоп героев всем известной сказки.

Но не все так просто — оказывается, камин, у которого они сидят, вовсе не камин, и здесь всё не так, как кажется!

Новаторский подход

Спектакль «Щелкунчик, Мари и Мышиный Король» предлагает новаторское прочтение произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Обращаем внимание любителей традиционных постановок: сюжет близок к оригиналу, который порой теряется в множестве интерпретаций.

Историю вам расскажут актеры, куклы и маски. Зрители расположены в центре зала, и действие происходит вокруг них на 360 градусов. Это означает, что заскучать на заднем ряду просто не получится!

Приходите и погружайтесь в волшебный мир «Щелкунчика» вместе с нами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
14:00 от 1100 ₽

Фотографии

Щелкунчик, Мари и Мышиный король Щелкунчик, Мари и Мышиный король Щелкунчик, Мари и Мышиный король Щелкунчик, Мари и Мышиный король Щелкунчик, Мари и Мышиный король

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