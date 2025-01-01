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Шесть мостов
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Шесть мостов

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О концерте/спектакле

Исторические речные экскурсии по Оби

Компания «Речфлот» и Музей Города Новосибирска приглашают вас на увлекательные речные экскурсии по реке Обь. Это уникальная возможность увидеть с воды шесть новосибирских мостов, включая новый Бугринский мост.

Путешествие по историческим местам

Теплоход отправляется от Речного Вокзала и сделает остановку у старейшего села в черте будущего Новосибирска – Кривощеково. Здесь, начиная с 1746 года, находился молитвенный дом, а затем церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, где крестили и венчали первых жителей Ново-Николаевска.

Забытые уголки Новосибирска

Во время экскурсии вы увидите место бывшей Водно-лыжной станции, которая была популярна в конце 1920-х и 1930-х годов. Здесь новосибирцы сдавали нормы ГТО, занимались плаванием, волейболом и греблей на лодках. Зимой на этом месте катались на лыжах и коньках.

Остров Отдых и его тайны

Гостям экскурсии также расскажут об острове Отдых (Коровий), куда жители Ново-Николаевска на лето перевозили своих коров. Именно здесь были самые высокие удои молока, и этот остров стал местом, куда ездили доить своих животных.

Интересные факты о мостах

Вы также пройдете под малоизвестным Комсомольским мостом, который был построен в 1931 году комсомольцами всего за один год и до сих пор служит. Это впечатляющее сооружение не только соединяет берега, но и рассказывает историю целого поколения.

Не упустите шанс погрузиться в историю родного города и насладиться живописными пейзажами реки Обь. Ждем вас на экскурсии!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 24 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 25 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 26 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 27 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 28 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 29 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 30 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 31 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 1 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 2 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 3 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 4 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 5 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 6 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 7 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 8 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 9 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 10 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 11 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 12 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 1000 ₽
Новосибирск, 13 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 14 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 15 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 16 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 17 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 18 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 19 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 20 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 21 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 22 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 23 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 24 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 25 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 26 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 27 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 28 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 29 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 30 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 31 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
18:30 от 900 ₽
Новосибирск, 6 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 7 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 13 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 14 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 20 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 21 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 27 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 28 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
17:30 от 900 ₽

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3 августа в 00:00 Теплоход «Новосибирск»
от 1650 ₽
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Экскурсия
Автобусно-теплоходная экскурсия Академгородок и шлюзование. Лаврентьев тур
30 августа в 09:30 Теплоход «Новосибирск»
от 3900 ₽
Абонемент прогулки по Оби. Навигация-2025
16+
Экскурсия
Абонемент прогулки по Оби. Навигация-2025
30 августа в 00:00 Теплоход «Новосибирск»
от 1650 ₽
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