Исторические речные экскурсии по Оби

Компания «Речфлот» и Музей Города Новосибирска приглашают вас на увлекательные речные экскурсии по реке Обь. Это уникальная возможность увидеть с воды шесть новосибирских мостов, включая новый Бугринский мост.

Путешествие по историческим местам

Теплоход отправляется от Речного Вокзала и сделает остановку у старейшего села в черте будущего Новосибирска – Кривощеково. Здесь, начиная с 1746 года, находился молитвенный дом, а затем церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, где крестили и венчали первых жителей Ново-Николаевска.

Забытые уголки Новосибирска

Во время экскурсии вы увидите место бывшей Водно-лыжной станции, которая была популярна в конце 1920-х и 1930-х годов. Здесь новосибирцы сдавали нормы ГТО, занимались плаванием, волейболом и греблей на лодках. Зимой на этом месте катались на лыжах и коньках.

Остров Отдых и его тайны

Гостям экскурсии также расскажут об острове Отдых (Коровий), куда жители Ново-Николаевска на лето перевозили своих коров. Именно здесь были самые высокие удои молока, и этот остров стал местом, куда ездили доить своих животных.

Интересные факты о мостах

Вы также пройдете под малоизвестным Комсомольским мостом, который был построен в 1931 году комсомольцами всего за один год и до сих пор служит. Это впечатляющее сооружение не только соединяет берега, но и рассказывает историю целого поколения.

Не упустите шанс погрузиться в историю родного города и насладиться живописными пейзажами реки Обь. Ждем вас на экскурсии!