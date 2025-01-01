Водная экскурсия в Новосибирске

Не упустите возможность насладиться прекрасными летними ночами, которые мы в Сибири так долго ждали. Приглашаем вас на романтическую прогулку на теплоходе «Новосибирск»!

Детали экскурсии

Длительность прогулки составляет 1 час. Мы отправляемся в сторону острова и проходим мимо Бугринского моста, который станет украшением нашего пути. Отправление осуществляется от Речного Вокзала.

Важно знать

Обратите внимание, что расписание уточняется каждую неделю, и возможны изменения. Мы рекомендуем следить за обновлениями, чтобы не пропустить свою возможность стать частью этого волшебного вечера.